Xiaomi sigue demostrando que es una de las marcas que más vende en el mundo, en lo que a tecnología de consumo se refiere. Esta vez, el fabricante ha presumido en Twitter que en apenas un mes han conseguido vender más de 6 millones de dispositivos… ¡en un solo país! Dicho país es India y el motivo de este brutal número de ventas es el festival indio Diwali​ que Xiaomi aprovechó para lanzar una promoción con muchas ofertas y descuentos en todo su ecosistema de productos.

Para Xiaomi este es un nuevo récord de ventas, y aún el festival de ofertas no se ha acabado. Por cierto, para ser más precisos, el número de ventas compartido por Xiaomi corresponde al período entre el 9 de septiembre y el 2 de octubre. Además, vale la pena destacar que las tiendas que participaron en este festival de ofertas fueron tanto las físicas de la compañía como las online de Amazon India, Flipkart, Mi Home y Mi.com.

Xiaomi ha acompañado esta campaña con el hashtag #DiwaliWithMi que hace referencia al festival indio que se celebra el 24 de octubre y dura 5 días, así como al distinto apodo «Mi» de Xiaomi que ya quitaron de sus móviles. Es importante mencionar que esta promoción de Xiaomi sigue en pie, por lo que no nos extrañaría si rompen su propio récord en unas semanas.

(𝐌𝐢)𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐝!

Elated to share that we have sold more than 6 Million devices during the festive season.

Thank you Xiaomi Fans for all your love and trust!#DiwaliWithMi pic.twitter.com/SQOTa5ohF0

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) October 7, 2022