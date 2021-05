Xiaomi finalmente ha lanzado el Redmi Note 10 Pro en China, pero ojo que no es el mismo que se vende en esta parte del mundo. La variante china del Redmi Note 10 Pro tiene 5G y usa el procesador MediaTek Dimensity 1100. Además, cuenta con una carga rápida más veloz y una cámara recortada. No creemos que esta variante llegue a España (al menos no con ese nombre), pero vale la pena conocer sus características más a fondo. Acompáñanos…

Características del Redmi Note 10 Pro chino con MTK Dimensity 1100

Esta nueva variante del Redmi Note 10 Pro para China cuenta con un módulo de cámara rediseñado que ciertamente no modifica mucho el diseño general del móvil que conocemos en España. Lo que sí cambia drásticamente es el procesador. En vez de usar el Snapdragon 732G, usa el MediaTek Dimensity 1100 cuya principal mejora es la incorporación de un módem para conectarse a la red 5G. Por cierto, el teléfono cuenta con un sistema de refrigeración líquida para mantener estable su rendimiento.

Otra cosa que cambia, para mal en este caso, es la pantalla: cuenta con un panel LCD de 6,6″ con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Hay que recordar que la variante global usa un panel OLED de mayor calidad. Eso sí, lo bueno de esta versión china es que incluye un cristal Gorilla Glass Victus para mayor protección frente a caídas o golpes.

Por otro lado, el Redmi Note 10 Pro para China usa una cámara triple encabezada por un sensor de 64 MP que está acompañado por un sensor ultra angular de 8 MP y una lente macro de 2 MP. La cámara del Redmi Note 10 Pro global tiene 4 sensores, siendo el principal uno de 108 MP. Es evidente que Xiaomi tuvo que recortar bastante en este apartado para ofrecer mejoras en otros.

Y la última diferencia que encontramos en esta variante china está en la carga rápida. Y es que soporta una carga el doble de rápida que la vista en la versión global. Para ser más específicos, este Redmi Note 10 Pro tiene una carga rápida de 67 W. Además, cuenta con WiFi 6 y altavoces estéreo con Dolby Atmos certificados por JBL. Te dejamos con su ficha técnica…

Características Redmi Note 10 Pro (variante china) Dimensiones y peso 163,3 x 75,9 x 8,9 mm con un peso de 193 gramos. Pantalla 6,6″ con resolución Full HD+ (2400 × 1080 píxeles) con tecnología LCD. Brillo de 450 nits. Recubierta con Gorilla Glass Victus. 120 Hz de refresco y 240 Hz de respuesta para el panel táctil. Procesador MediaTek Dimensity 11000 con gráfica ARM G77 MC9. RAM 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB o 256 GB (UFS 3.1). Ampliable con microSD hasta 512 GB. Cámara trasera Triple: cámara de 64 MP con f/1.79 + ultra gran angular de 8 MP con f/2.3 + cámara macro de 2 MP con f/2.4. Cámara frontal 16 MP con f/2.45. Conectividad y extras USB-C, WiFi 6 de doble banda, dual SIM 5G, GPS + GLONASS + Galileo, Bluetooth 5.2, NFC, lector de huellas en el lateral, infrarrojos, radio FM, altavoces estéreo firmados por JBL, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, jack de audio de 3,5 mm y puerto de infrarrojos. Batería 5000 mAh con cargador de 67 W. Sistema operativo MIUI 12.5 basado en Android 11.

Precio del Redmi Note 10 Pro con MTK Dimensity 1100

Este Redmi Note 10 Pro para China está disponible en las siguientes tres variantes de RAM/almacenamiento:

Redmi Note 10 Pro de 6 GB + 128 GB : 1499 yuanes o 191 euros al cambio.

: 1499 yuanes o 191 euros al cambio. Redmi Note 10 Pro de 8 GB + 128 GB : 1899 yuanes o 243 euros al cambio.

: 1899 yuanes o 243 euros al cambio. Redmi Note 10 Pro de 8 GB + 256 GB: 2099 yuanes o 268 euros al cambio.

Y se vende en los colores verde, blanco, azul y negro. De momento, este móvil solo se pondrá a la venta en China (a partir del 1 de junio), pero no descartamos que llegue a nuestro territorio con un nombre diferente. De todas formas, aquí en Androidphoria te mantendremos informado si eso llega a ocurrir.