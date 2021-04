Con el paso de los años Xiaomi ha ido expandiendo su catálogo de productos, apuntando más hacia la gama alta, pero el segmento de móviles gama media y baja sigue siendo su fuerte. Por eso mismo, Xiaomi tiene especial interés en mejorar las características de sus móviles con menos recursos. Particularmente en la fluidez, un aspecto bastante criticado.

Si llevas tiempo con un móvil Xiaomi de gama media o baja notarás que eventualmente el rendimiento decae mucho, esto se debe a varias razones y, sin entrar en detalles, a Xiaomi se le ha ocurrido una excelente idea para palear este problema, una extensión de la memoria RAM. Y no será algo exclusivo de los próximos modelos.

A pesar de la falta de información, podemos tener la certeza de que esta mejora beneficiará a la mayoría de móviles de gama baja que existen. Incluyendo, quizás, el móvil que actualmente tienes en la mano.

RAM extension support is coming to @miuirom soon… Not implemented yet, so I don't know how much storage and which devices support it. Probably the new ones.@MishaalRahman @aamirXDA pic.twitter.com/wtOH9yRfHo

— Kacper Skrzypek (@kacskrz) April 28, 2021