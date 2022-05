Xiaomi no quiere que extraigas APK, pero Google se planta

De las muchas características por las que es famoso el sistema operativo para móviles de la gran G, una de las más populares es la instalación de apps a través de APK. Estos son archivos de instalación que pueden extraerse fácilmente de los móviles Android, aunque hay un fabricante que quiere terminar con esta función.

Todo parece indicar que Xiaomi, una de las marcas de teléfonos Android más importantes de la actualidad, quiere prohibir la extracción de APK. Sin embargo, esta idea no ha sido bien recibida por el propietario de este SO. A continuación, te explicamos por qué Google y Xiaomi debaten sobre la seguridad de esta función.

Convertir las apps que tienes instaladas en el móvil en APK es una de las funciones más útiles que tiene Android. Con ella puedes compartir cierta aplicación con un amigo para que este pueda instalarla sin tener conexión a Internet.

Además, esta característica es la que permite que los repositorios de aplicaciones como APK Mirror puedan tener todas las versiones de apps como WhatsApp. Así, por ejemplo, si no te funciona la nueva actualización de la plataforma de mensajería, puedes buscar el APK de la versión anterior para resolver el problema.

Pues bien, Mishaal Rahman, ex-editor en jefe de XDA Developers, ha revelado en su cuenta de Twitter que uno de los desarrolladores principales de Xiaomi acaba de presentar una propuesta para el código abierto de Android en el que se bloquearía la opción de extraer APK.

A Xiaomi engineer submitted a patch to AOSP that would add an SELinux policy blocking the shell user from grabbing APK data files because they "may include some private resources."😬https://t.co/jnDRHIjEx7

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 20, 2022