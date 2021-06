Xiaomi sigue acaparando protagonismo en el mercado de los ordenadores portátiles, con modelos de calidad y su ya precio ajustado. La compañía ha presentado un nuevo modelo de la serie Mi Notebook, que pretende romper los límites de Xiaomi hasta la fecha en este sector. El susodicho es el Mi Notebook Pro X.

No hay que dejarse engañar por su elegante diseño. Resulta ser el portátil más potente de la marca, con un gran rendimiento y pantalla de excelente calidad para ver los juegos al máximo nivel. Estás, por lo tanto, ante un portátil gaming económico.

Especificaciones del Xiaomi Mi Notebook Pro X

Repasamos primeramente las características técnicas del Xiaomi Mi Notebook Pro X, el modelo lanzado para este 2021:

Características Xiaomi Mi Notebook Pro X Dimensiones y peso 348.9 x 240.2 x 17.5 mm. 1.9 kilogramos. Pantalla 15.6″ 3.5 K (3456 × 2160 píxeles) con panel OLED Súper Retina, brillo máximo de 600 nits, tasa de refresco 60 Hz y protección Corning Gorilla Glass. Procesador Intel Core i7-11370H a 3,3 GHz / Intel Core i5-11300H a 3,1 GHz. Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti de 4 GB. RAM 16 / 32 GB LPDDR4X. Almacenamiento 512 GB / 1 TB en formato SSD. Cámara frontal Webcam de 720 píxeles. Conectividad y extras Wi-Fi AX de doble banda, Bluetooth 5.2, USB-C, Thunderbolt 4 x 1, HDMI 2.1 x 1, USB-A 3.2 Gen2 x2. Lector de huellas y jack para auriculares de 3.5 mm. Batería Batería de 80 Wh con carga rápida tipo C de 130 W. Sistema operativo Windows 10. Lee también: Windows 11 te permitirá instalar APK de aplicaciones Android

Un portátil gaming muy potente pero elegante

Este modelo de Xiaomi se aleja del prototipo que caracteriza a todo portátil gaming: estructura gruesa, muy pesados y con diseños agresivos. El Mi Notebook Pro X se asemeja más a un Macbook Pro en lo que se refiere a un estilo más refinado, discreto y elegante, pasando más desapercibido si lo llevas a bibliotecas o espacios públicos.

Es un dispositivo fabricado en metal de alta gama con un grosor de 17,5 milímetros, lo que provoca una reducción importante del peso a la hora de transportarlo. Y eso que tiene un radiador de cobre y un área de disipación de aire más grande, por lo que Xiaomi se ha esforzado en exprimir el espacio al máximo.

En cuanto a la pantalla de 15,6 pulgadas, tienes uno de los mejores paneles del mercado. Cuenta con tecnología OLED para ofrecer resolución 3.5 K, dando así una calidad de imagen excelente para disfrutar de tus juegos favoritos.

El rendimiento de este portátil también influye en que los juegos se vean mejor. El Mi Notebook Pro X cuenta con procesadores Intel i7 o i5, según la configuración que elijas, acompañado de la NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, una de las gráficas más potentes de la actualidad.

Tampoco vas a echar en falta memoria RAM o almacenamiento, ya que este portátil de Xiaomi posee hasta 32 GB de RAM y 1 TB de espacio para todos tus archivos, programas de edición y juegos. Todo este equipamiento queda condicionado a la batería, cuyo rendimiento habrá que verlo en vivo y en directo, pero parece tener una capacidad aceptable.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Mi Notebook Pro X

Si has llegado hasta aquí, es que tienes interés en comprar este portátil, que aún no está en el mercado europeo. El Mi Notebook Pro X se ha presentado ya, pero no se comercializará en China hasta el 9 de julio.

Por otra parte, el precio de salida dependerá también de la versión que elijas al comprarlo. Estas son las configuraciones que Xiaomi va a lanzar al mercado y su precio en dólares, que se asemejará mucho al valor que tendría en España:

Xiaomi Notebook Pro X con i5-11300H, 16 GB RAM y 512 GB de almacenamiento – rondará los 1050 €.

de almacenamiento – Xiaomi Notebook Pro X con i7-11370H, 32 GB RAM y 1 TB de almacenamiento – rondará los 1300 €.

¿Cómo ves el nuevo Xiaomi Mi Notebook Pro X? ¿Es el portátil gaming que andabas buscando?

Fuente | FoneArena