Los portátiles Chuwi siempre han destacado por su relación precio/rendimiento. Prueba de ello, es que la campaña de crowdfunding del nuevo portátil Chuwi AeroBook Pro 15.6 ha sido un éxito rotundo en Indiegogo. Al momento de escribir este artículo, la recolección ha alcanzado un 968% de su objetivo original, ¿increíble, no?

Es algo de esperar, ya que el nuevo AeroBook Pro 15.6 de Chuwi es un dispositivo con un hardware excelente. Tan bueno, que puede traducirse en un portátil para jugar bastante decente y asequible, porque sí, el nuevo AeroBook Pro 15.6 también sirve para jugar.

El Chuwi AeroBook Pro tiene los papeles para ser un portátil gaming accesible

Con unas especificaciones técnicas de lujo para su precio, el Chuwi AeroBook Pro tiene todos los papeles para convertirse en un portátil gamer bastante bueno. El dispositivo es capaz de enfrentarse a títulos muy famosos como CS: GO, League of Legends, Heroes of Strom, Tomb Raider y más.

El principal responsable de esta capacidad es su poderoso procesador Intel Core i5-6278U de doble núcleo y cuatro hilos, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 3,5GHz. Además, incluye una GPU Intel Iris 550 que sube hasta una frecuencia de 1,1 GHz, alucinante.

Sin embargo, de nada vale tanta potencia si no se muestra en una pantalla de nivel, ¿no? Eso Chuwi lo sabe muy bien, y por eso equipa su AeroBook Pro con un panel de 15,6 pulgadas capaz de alcanzar una resolución de 3840 x 2160 píxeles (4K). Con esto no solo aseguras que tus juegos se vean geniales, sino que también podrás realizar trabajos gráficos muy exigentes, como editar fotos y vídeos.

Pero faltan cosas, porque solo de procesador y pantalla no se vive. El AeroBook Pro 15,6 complementa toda esa potencia con 8 GB de RAM LPDDR4. También equipa un almacenamiento SSD de 256 GB, con una velocidad de lectura de hasta 470 MB/s y de escritura de 410 MB/s. Con ese hardware, el rendimiento en juegos está más que asegurado, y ciertamente en cualquier otro ámbito.

El rendimiento del Chuwi AeroBook Pro en juegos es excelente

En los benchmark de rendimiento de este portátil, la experiencia de juego es notable, incluso en configuraciones de calidad alta y ultra. Por ejemplo, en el modo “Hero League” de Heroes of Storm, el AeroBook Pro 15.6 es capaz de mantener una media de 80 FPS en resolución 1080p. Cuando hay una gran cantidad de personajes en pantalla, es capaz de mantenerse por encima de 55 FPS.

Con su chip gráfico Iris 550, el portátil de Chuwi también es capaz de comportarse de gran manera manejando escenas complejas en 3D. Por ejemplo, en CS: GO promedia un rendimiento de unos 55FPS, mientras que en el caso de Tomb Raider la cifra es de 50 FPS.

Estos son números muy buenos si tomas en cuenta el precio. Además, es un rendimiento muy similar al obtenido con una GPU MX150 de Nvidia, utilizada en dispositivos mucho más caros. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Gracias a su diseño cuenta con una disipación del calor genial, las temperaturas no serán problema, y tu Chuwi siempre se mantendrá fresco.

¿Dónde puedes comprar el nueva Chuwi AeroBook Pro 15.6 ahora mismo?

Si pensaste que íbamos a irnos sin decírtelo, estás equivocado. El AeroBook Pro ya está disponible en Indiegogo, y como está en proceso de financiamiento, podrás adquirirlo con un 20% de descuento, unos 470 euros al cambio.

Aprovecha esta oportunidad única, ya que al momento de su lanzamiento el precio final será de 556€. Ese precio sigue siendo excelente, pero ¿por qué perderías la posibilidad de tenerlo por menos que eso? Si te interesa, el momento es ahora, porque si no te apresuras seguro que se agotan.

Recuerda que estás ante un portátil increíble, y que no solo sirve para jugar, sino que además puedes usarlo para navegar, hacer labores ofimáticas e incluso editar contenido multimedia a tu antojo. ¿Lo dejarás ir?