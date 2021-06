Desde el ya lejano 2018, nos han llegado una gran cantidad de filtraciones y rumores acerca del Xiaomi Mi Mix 4. Y, curiosamente, Xiaomi aún no ha revelado nada de forma oficial sobre este teléfono. ¿Será que el Xiaomi Mi Mix 4 ya no está en los planes de la marca china? No creemos, pues en las últimas horas se han filtrado nuevas imágenes del dispositivo junto con algunos detalles que no conocíamos.

El Xiaomi Mi Mix 4 llegará con MIUI 13 y cámara bajo la pantalla

Las fotos que verás a lo largo de este artículo supuestamente corresponden al Xiaomi Mi Mix 4. Como puedes notar, su pantalla lucirá bordes exactamente simétricos en los cuatro lados y no tendrá notch ni agujeros. La cámara frontal estará completamente oculta bajo la pantalla, así que tendrá un diseño de “todopantalla” muy limpio.

¿Cómo es posible implementar una cámara bajo la pantalla? Mira este artículo donde Xiaomi explica su tecnología de cámara integrada bajo la pantalla. Por cierto, cabe destacar que la pantalla del Xiaomi Mi Mix 4 tendrá una resolución 2K, según los rumores, y estará personalizada para proporcionar un mejor efecto de visualización general que el 1080p.

Asimismo, las imágenes revelan que el Xiaomi Mi Mix 4 vendrá con MIUI 13, la última versión de la capa de personalización de Xiaomi que aún no ha sido lanzada al público. Sin embargo, ya sabemos que MIUI 13 añadirá 30 novedades importantes con respecto a MIUI 12.5. Dicho sea de paso, MIUI 13 está basado en Android 12.

Los rumores también indican que el Xiaomi Mi Mix 4 soportará carga rápida tanto por cable como de forma inalámbrica. La potencia de entrada de la carga inalámbrica alcanzará los 70W-80W, mientras que la carga por cable alcanzará los 120W.

¿Cuándo se lanzará el Xiaomi Mi Mix 4?

Desde Weibo señalan que el Xiaomi Mi Mix 4 se lanzará en el tercer trimestre de 2021. Los siguientes lanzamientos de Xiaomi serán el Xiaomi Mi Fold 2 en el cuarto trimestre de 2021 y el Xiaomi Mi 12 en el primer trimestre de 2021. Eso sí, ten en cuenta que estas no son fechas oficiales.

Por otra parte, otros informantes indican que Xiaomi tendrá al menos tres smartphones con cámara bajo la pantalla lanzados a finales de 2021. Solo nos queda esperar a los anuncios oficiales de la marca para saber si estos rumores terminan siendo una realidad.

Fuente | Gizchina