Xiaomi es una de esas firmas que trabaja de forma eficiente para lograr implementar en sus móviles cuanto antes la última actualización del sistema operativo de Google, Android 11. Sin embargo, esta vez no ha sido de las primeras pero tampoco será de las últimas. Parece que Android 11 está ya muy cerca de algunos de sus dispositivos.

El equipo encargado de MIUI ha anunciado en Twitter que los Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro y Poco F2 Pro ya disfrutan de la actualización oficial de Android 11 a nivel mundial. Esto quiere decir que se acabó la versión beta, y que estos 4 móviles (aunque en realidad son 3) recibirán la actualización de Android 11 durante los próximos días.

MIUI 12 Stable Update based on Android 11 is coming for Mi 10, Mi 10 Pro and POCO F2 Pro pic.twitter.com/Pym4flNXVW — MIUI (@miuirom) December 4, 2020

¿Cuándo actualizará tu Xiaomi Mi 10 o Poco F2 Pro a Android 11?

Como has podido leer, lo hará desde ya. Ahora bien, eso no quiere decir que Xiaomi libere la actualización vía OTA de forma instantánea en todos los países del mundo. Si tienes algún problema con la actualización o no te da llegado, puedes forzar la actualización de MIUI 12 tal y como se explica en este artículo.

Si aún así no te llega tendrás que esperar unos días a que Xiaomi lance la OTA en tu zona, ya que por temas de logística lo hará de forma escalonada para descartar fallos y posibles problemas.

Xiaomi asegura que la actualización ya está disponible a nivel mundial, por lo que es cuestión de días que llegue a tu teléfono si tienes uno de los últimos gama alta de Xiaomi.

¿Quieres descargar Android 11 antes que nadie?

Y si quieres instalarla antes que nadie, aquí te dejamos los enlaces de descarga:

Usa estas ROMs solo si sabes lo que estás haciendo, en caso contrario lo mejor que puedes hacer es esperar a que te llegue la OTA.