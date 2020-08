El fabricante asiático no para de presentar soluciones de todo tipo. Si bien es cierto que su división de telefonía fue la que dio a conocer a la firma china, su catálogo de gadgets se ha convertido en uno de sus grandes referentes. Ya te hemos hablado de su reloj Xiaomi Amazfit Neo, o sus auriculares Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Ahora, le toca el turno a una nueva base de carga inalámbrica Xiaomi de lo más curiosa.

Hablamos de la Xiaomi Mi Tracking Wireless Charging Pad, una base de carga inalámbrica que sorprende por su funcionalidad. Es un hecho que la carga inalámbrica comienza a ser un estándar en el sector. Cada vez más dispositivos ofrecen este sistema que permite cargarlos sin necesidad de cables. Pero hay un gran problema.

Así funciona la base Xiaomi Mi Tracking Wireless

Y es que, aunque resulta sumamente cómodo utiliza este sistema, hay que saber colocar el gadget en el área de la base de carga que tiene la bobina. Si no, no cargará. A no ser que compres la Mi Tracking Wireless Charging ¿El motivo? Se encargará de “cazar” tu teléfono móvil, auriculares True Wireless o cualquier otro dispositivo compatible.

Para conseguir solucionar este problema, el fabricante asiático ha tirado de ingenio, creando un sistema que, a tenor del vídeo que encabeza estas líneas, es realmente atractivo visualmente hablando. Súmale su enorme funcionalidad, y tenemos una de las mejores bases de carga inalámbrica del mercado.

Además, la idea es realmente sencilla, a la par que efectiva. Para ello, la bobina de carga que esconde en su interior, se mueve de forma automática a la mejor posición para cargar tu dispositivo utilizando los ejes X e Y para moverse en todas direcciones.

¿No te parece suficiente? Que sepas que la Mi Tracking Wireless Charging Pad permite cargar varios dispositivos. Decir que no será de forma simultánea, pero una vez haya acabado de cargar el primer gadget, irá de forma automática a por el segundo.

Teniendo en cuenta que esta base de carga inalámbrica Xiaomi ofrece una funcionalidad de escándalo, además de costar tan solo 499 yuanes (menos de 62 euros al cambio), estamos ante uno de esos gadgets que no deberías dejar escapar.

Por desgracia es otro de esos productos que ha lanzado la firma a través de su plataforma de financiación colectiva, y solo estará disponible en China de momento. Tranquilo, no tardarán mucho los distribuidores que envían gadgets Xiaomi a España en añadir esta Mi Tracking Wireless Charging Pad a su catálogo.