En el mercado global, los Redmi son sinónimo de gama media y baja. Sin embargo, en China la historia es muy diferente, pues los Redmi serie K son verdaderas bestias. Los recién lanzados Redmi K70 son una nueva prueba de esto, pues son dispositivos con unas especificaciones brutales.

No obstante, lo que nos trae a este artículo es una versión todavía más radical de estos nuevos smartphones de Xiaomi. Es el nuevo Redmi K70 Gaming, que contará con una edición especial en la que Xiaomi colaborará con Lamborghini. Todavía no ha sido presentado oficialmente, pero ya conocemos la alianza.

Xiaomi y Automobili Lamborghini se junta para celebrar el décimo aniversario de Redmi

Como si no fuese suficiente con el lanzamiento de los Redmi K70, el presidente global del Grupo Xiaomi (Lu Weibing) decidió ponernos a salivar a todos con otro anuncio. Weibing anunció en su cuenta oficial de Weibo una alianza entre Redmi y Automobili Lamborghini para un nuevo móvil.

Será nada menos que el Redmi K70 Gaming Automobili Lamborghini Squadra Corse, una edición especial del próximo smartphone para gamers de la marca. La alianza se hace como parte de la celebración del décimo aniversario de la marca Redmi y el propio Weibing promete “abrir una nueva era de rendimiento”.

Esta afirmación hace volar nuestras expectativas, pues no hablamos de cualquier terminal o alianza. El Redmi K70 Gaming todavía no ha sido presentado, pero la última versión (Redmi K50 Gaming) tuvo un rendimiento monstruoso y un precio fantástico. Aparte, la alianza se hace con la escudería de carreras de Lamborghini, así que no pueden lanzar cualquier cosa.

Por último, Redmi ya ha hecho alianzas de este tipo en el pasado. El Redmi K50 Gaming contó con la edición especial Mercedes AMG Petronas, que fue magnífica. Tomando en cuenta esto y todo lo anterior, no podríamos esperar menos del Redmi K70 Gaming Automobili Lamborghini Squadra Corse

Ahora bien, ¿cómo podría ser este móvil? Vamos a teorizar un poco.

El Redmi K70 Gaming Automobili Lamborghini Squada Corse debería ser brutal

Como venimos mencionando, en el Redmi K70 Gaming Automobili Lamborghini Squada Corse seguro habrá muchísima potencia. ¿Será a través del Snapdragon 8 Gen 3? La última generación no apostó por el Snapdragon del momento, sino la versión anterior (que tampoco estaba presente en otros modelos). Así, podríamos esperar que lleve el Snapdragon 8 Gen 2, aunque este ya se usa en el Redmi K70.

Por otro lado, y tomando en cuenta que es un aniversario importante, Xiaomi podría sorprendernos con un SoC superior. ¿Será que se atreven con el Dimensity 9300? Tendremos que esperar para saberlo, pero sería una idea fantástica (aunque deberán cuidar las temperaturas).

Sobre la pantalla, el Redmi K50 Gaming utilizó un panel Full HD+ con tasa de refresco de 120 Hz. El Redmi K70 Gaming podría repetir la fórmula, aunque capaz salte a QHD+ como los Redmi K70 y K70 Pro. Eso y hasta podría recibir el mismo panel con brillo de hasta 4000 nits de sus hermanos.

Sobre la RAM, nos atreveríamos a pensar en 16 GB, dejando los 24 GB exclusivamente para el Redmi K70 Pro. Ojo, si llegan a utilizar el Dimensity 9300 ahí sí que lo acompañaríamos con esos 24 GB. ¿Y el almacenamiento? Al menos 256 GB, pero seguramente sean 512 GB.

Por supuesto, estas son suposiciones nuestras basándonos en lo que ya está en el mercado y la generación anterior. Hasta que se presente el Redmi K70 Gaming Automobili Lamborghini Squada Corse no sabremos los datos exactos.