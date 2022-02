Xiaomi tiene un ecosistema de aplicaciones tan amplio que perfectamente podrían dejar de preinstalar apps de Google en sus móviles internacionales para solo ofrecer sus propias apps. Sin embargo, si hicieran eso, la gente extrañaría muchísimo una función como Android Auto. Xiaomi parece que se ha dado cuenta de eso y ya están trabajando en una alternativa a Android Auto.

Gracias a la última beta diaria de MIUI 13 para China, nos hemos enterado de que Xiaomi está probando una función llamada CarWith que te permitirá interconectar tu coche con tu móvil Xiaomi, Redmi o POCO al más puro estilo de Android Auto. De momento, la marca china no ha hecho ningún comentario al respecto, por lo que los detalles que tenemos de Xiaomi CarWith son escasos. A continuación, te contamos todo lo que se sabe sobre esta nueva función de MIUI 13.

Así es CarWith: el Android Auto exclusivo de los Xiaomi

Al parecer, CarWith será una alternativa a Android Auto exclusiva de los teléfonos de Xiaomi. Su funcionamiento va a ser muy parecido al del sistema de Google: te dejará enlazar tu móvil a la pantalla inteligente de un coche para poder hacer uso de algunas apps y funciones de forma segura. Eso quiere decir que, al igual que Android Auto, CarWith no te permitirá utilizar en la pantalla del coche aplicaciones de vídeos, juegos u otro contenido que suponga un riesgo en la carretera.

Con Xiaomi CarWith podrás utilizar principalmente los servicios de navegación, música y teléfono en el coche sin necesidad de interactuar con tu móvil. No podemos contarte mucho más que eso, ya que ahora mismo la función solo se encuentra disponible en la ROM china de MIUI 13 beta. Además, no está traducida. Lo que sí podemos decirte es que actualmente CarWith solo funciona con estos Xiaomi:

Es normal que no esté disponible para todos los Xiaomi, pues recuerda que es una función en fase de prueba. No está garantizado que se vaya a lanzar en la versión estable de MIUI y no sabemos si Xiaomi la probará en la versión Global de su capa. De todas formas, si CarWith pasa los tests internos de Xiaomi, lo más seguro es que llegue a todos los móviles de la compañía, primero en China y luego en el resto del mundo.

¿Quieres probar Xiaomi CarWith antes que nadie? Entonces pincha el siguiente enlace para descargar la beta diaria de MIUI 13 (ROM china) en versión 22.2.7 que incluye esta nueva función. Para instalarla, puedes seguir este tutorial de cómo instalar actualizaciones de Android en MIUI. No es complicado, aunque te recomendamos hacerlo con un móvil que no sea el tuyo principal por razones obvias.

Fuente | MIUIes