El lanzamiento de los Xiaomi 13T y 13T Pro se tiene pautado para el 26 de septiembre. Sin embargo, eso no es lo único que se ha sabido de ambos smartphones porque se ha confirmado que actualizarán hasta Android 17.

Así lo ha dado a conocer el director de comunicaciones de Xiaomi, Daniel Desjarlais en un mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter). Este soporte equivale a cuatro versiones nuevas de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Los Xiaomi 12T y 12T Pro ofrecen tres actualizaciones del sistema operativo y cuatro años de actualizaciones de seguridad. Por lo que no hay duda de que los nuevos modelos que serán lanzados por Xiaomi ofrecen una mejora considerable en lo que a software y soporte se refiere en comparación con los modelos anteriores.

Esto pone a Xiaomi a la par de Samsung en lo que actualizaciones y soporte se refiere. No obstante, aún existe una diferencia entre la firma china y su homóloga coreana: Samsung libera actualizaciones de seguridad una vez al mes y Xiaomi lo hace una vez cada dos meses.

We are proud to announce a significant enhancement to our commitment to providing exceptional software support. Xiaomi 13T and Xiaomi 13T Pro will include 4 generations of Android OS upgrades, as well as 5 years of security patches.

— Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) September 6, 2023