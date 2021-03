WhatsApp está desarrollando una nueva función que te permitirá acelerar la velocidad de reproducción en las notas de voz. Esta es otra de las nuevas funciones que están por llegar para seguir mejorando la experiencia de usuario.

Esta filtración es posible gracias al equipo de WABetaInfo, un portal independiente en inglés donde periódicamente publican novedades sobre WhatsApp.

Sin embargo, solo sabemos de esta nueva función de WhatsApp gracias a esta filtración, actualmente ninguna versión beta de WhatsApp te permite acelerar notas de voz, por lo que podríamos asumir que esta función está en un estado muy verde de desarrollo y pasará mucho tiempo para que llegue oficialmente a la app.

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.

Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021