Si tienes un iPhone y cada vez que abres WhatsApp para comunicarte con tus amigos y familiares, notas como la app se cierra por sí sola y de forma repentina, no desesperes, no estás solo.

Según lo reportado por millones de usuarios en Twitter y Facebook, la app de WhatsApp para iOS está funcionando muy mal. La razón de esto es un tanto incierta, pues ni Meta (compañía dueña de WhatsApp) ni Apple se han pronunciado al respecto.

Como bien aclaramos en el párrafo de arriba, nadie sabe qué es lo que está originando que la aplicación de mensajería más usada en el mundo, WhatsApp, se cierre en iOS.

De igual forma, hay algunos expertos en informática que aseguran lo siguiente: “el error que hace que WhatsApp se cierre en iOS, está relacionado con la última versión de la app que ha sido lanzada en App Store”.

Por el momento, solo hay dos posibles soluciones que pueden llevarse a cabo para evitar que WhatsApp se siga cerrando en iOS. Eso sí, cada solución depende pura y exclusivamente de la situación que esté atravesando cada usuario.

En resumen, si tienes la última versión de la app de WhatsApp instalada en tu móvil, tendrás que desinstalarla y posteriormente descargar WhatsApp Beta para iOS. Descargando e instalando esta versión en tu iPhone, deberías eliminar el error que está causando que la app se cierre sola.

Por otro lado, si tienes la versión beta de WhatsApp en tu iPhone, y la misma sigue cerrándose por sí sola, deberás desinstalarla y descargar la versión “normal” desde la tienda App Store.

#WhatsApp WhatsApp is just crashing on my phone. Anyone else experiencing the same issue? pic.twitter.com/c48M3RMgOQ

— maluki muthusi (@MalukiMuthusi) December 14, 2021