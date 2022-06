Si eres una persona olvidadiza, de seguro te encantará la nueva función que próximamente llegará a tu app de mensajería favorita. La versión beta de WhatsApp recibió un filtro para buscar los mensajes que no han sido leídos aún por el usuario. Esta característica te permitirá encontrar de forma rápida aquellos chats que hayas olvidado leer.

Dicho filtro ya se encontraba disponible en WhatsApp Business, pero los desarrolladores de la plataforma han decidido que ahora esté disponible para todos los usuarios. Sin embargo, parece que primero pasará por una fase de prueba en la versión beta antes de llegar a la app oficial de WhatsApp.

WhatsApp beta recibe el filtro de chats no leídos

Una vez más, el equipo de WABetaInfo ha sido el responsable de revelar esta nueva característica que ya se encuentra disponible en WhatsApp beta versión 2.22.13.14. Como se puede ver en la imagen de arriba, este filtro «Unread», o «No leídos» en español, se añadirá a los que ya existían en el buscador de WhatsApp que permiten encontrar de forma rápida fotos, documentos, vídeos, gif, entre otros tipos de archivos.

Y… ¿Cómo se puede usar el filtro para chats no leídos? Pues fácil, lo único que debes hacer es abrir WhatsApp y pulsar sobre la lupa que está en la esquina superior derecha. Al hacer esto aparecerán los filtros disponibles para la búsqueda y debes presionar en «No leídos» para ver los chats en los que hay mensajes que aún no has revisado.

Por el momento, aún no se ha revelado cuándo este filtro llegará a todos los usuarios de WhatsApp. Sin embargo, al ser una característica que probablemente no generará muchos problemas, es posible que se habilite pronto en la app oficial de la plataforma de mensajería.

Ahora bien, si te gustaría usar desde ya este filtro, y otras características que se están probando para la plataforma de mensajería, aquí te dejamos un tutorial sobre cómo instalar la última versión de WhatsApp beta.