La Steam Deck ha sido el mayor éxito de Valve, la empresa detrás de Steam, en su incursión en el mundo del hardware hasta el momento. Sin embargo, la compañía presidida por Gabe Newell es ambiciosa y quiere ir a por más.

Por eso, no nos extraña que la Agencia Nacional de Investigación Radiofónica de Corea del Sur haya certificado un «dispositivo inalámbrico de baja potencia» de Valve con la designación «RC-V1V-1030», según ha reportado el usuario @dxpl en Arca.live. ¿Qué podrá ser? ¿Unas gafas de VR, un nuevo mando o una Steam Deck 2? Lo analizamos a continuación.

A new Valve hardware device just received radio certification in South Korea

Valve Index was 1007

Steam Deck was 1010

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 7, 2023