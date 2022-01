Twitter ya le permite a cualquier usuario grabar las salas de audio

A poco más de un año de que Twitter lanzara Spaces, las salas de audio de la plataforma, la red social ha sorprendido con una nueva función para estos espacios. Con el objetivo de no perder terreno ante Clubhouse (otra popular plataforma que ofrece este servicio) Twitter ha anunciado que permitirá grabar las salas, algo podrán hacer tanto sus usuarios de Android como de iOS.

Twitter está acostumbrada a dar un pequeño adelanto de sus novedades antes de estrenarlas oficialmente. Es así como a pesar de que las salas de audio llegaron a algunos usuarios en 2020, no fue sino hasta finales de 2021 cuando se permitió que cualquier usuario de Android o iPhone pueda usar la función Espacios.

Lo mismo ha sucedido con la grabación de las salas de audio, una función que ya se encontraba disponible desde el pasado mes de octubre para una cantidad limitada de usuarios. Pero ahora, Twitter ha decidido liberar esta función para que todos puedan usarla. Así lo revelaron a través del siguiente tweet, donde además explican cómo iniciar la grabación de una sala de audio.

Another update on Spaces Recording:

The option for hosts to record is now available for everyone on Android and iOS! When starting a Space, tap the “Record Space” switch to have it available for public playback for 30 days once the Space has ended. pic.twitter.com/fYzaOjQJlF

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 13, 2022