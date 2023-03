Aunque Twitter ha tenido sus altibajos desde que fue comprada por Elon Musk, lo cierto es que la red social no deja de incorporar mejoras y su última novedad es que ahora te mostrará cuántas veces tus tweets han sido guardados.

Así se dio a conocer a través de la cuenta de ayuda de Twitter. En dicho tweet aclararon que los marcadores seguirán siendo privados. De este modo, aunque cualquiera pueda ver el número de veces que un tweet en particular ha sido guardado, ni siquiera quien lo publicó sabrá qué cuentas fueron las que lo guardaron y así lo han indicado en la sección de preguntas frecuentes.

Don’t worry, though– your Bookmarks are still private. We’ll never display which accounts have added a Tweet to their Bookmarks.

Learn more: https://t.co/YcrZ4Q7HGf

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 16, 2023