Twitter hará de código abierto su algoritmo que recomienda tweets

Elon Musk, el propietario de Twitter, ha anunciado que su algoritmo de recomendación de tweets, estará disponible públicamente como código abierto, a partir del 31 de marzo. El objetivo de Twitter al hacer pública esta tecnología es fomentar la transparencia y la colaboración en la industria tecnológica, permitiendo que los desarrolladores puedan darle sus propios giros al algoritmo y contribuyan con soluciones más innovadoras.

Esta tecnología se usa para sugerir tweets, cuentas y otros contenidos a los usuarios en la plataforma de Twitter, y ahora estará abierta al público. Según la empresa, el algoritmo está diseñado para ser justo y equitativo, ya que no discrimina ni favorece a ningún grupo específico de usuarios.

La decisión de Twitter de hacer público su algoritmo es un paso importante hacia la transparencia. “Proporcionar transparencia en el código será increíblemente vergonzoso al principio, pero debería conducir a una rápida mejora en la calidad de las recomendaciones. Lo más importante es que esperamos ganar su confianza”, agregó Musk.

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found!

We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also… https://t.co/uxxJe3RT36

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023