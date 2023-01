¿Te aparecen muchos tweets que no te interesan? Es normal. Twitter tiene un sistema de recomendaciones que añade a tu «Inicio» o «Para ti» tweets de cuentas que no sigues porque están relacionados con las cuentas que sí sigues y tus supuestos intereses. Y es que Twitter no se fía de los temas que le has dicho que te interesan, y a mayores recopila tus datos de uso para asumir que te interesan otros temas que no has especificado.

Así pues, Twitter suele cometer el error de asumir que te interesan temas que realmente prefieres no ver en tu feed. Por suerte, hay una forma muy sencilla de solucionar esto, que resulta más efectivo que silenciar palabras en Twitter. A continuación, te enseñaremos a cambiar las recomendaciones de Twitter configurando manualmente tus intereses.

Configura tus intereses para cambiar las recomendaciones de Twitter

La manera más fácil de cambiar tus recomendaciones en Twitter es eligiendo manualmente qué cosas te interesan y qué no. Para ello, lo mejor es configurar tus intereses en Twitter desde la versión web de la plataforma de la siguiente manera:

Pincha este enlace para ver tus Intereses en Twitter. Si aún no has iniciado sesión desde la web, debes hacerlo. En la app para móviles, puedes llegar a esta misma sección desde Perfil y Configuración > Tu perfil > Contenidos que ves > Intereses .

Allí verás todas las cosas que supuestamente te interesan según Twitter. Estos intereses determinar las recomendaciones de la red social, por lo que si los modificas, automáticamente cambian las recomendaciones.

Desactiva todos los temas que no te interesan. Solo tienes que desmarcar las casillas de temas que no te gusta que estén marcadas.

¡Eso es todo! El único problema de este método es que, además de que toma un tiempo para que surta efecto, no es permanentemente. Cada tanto, Twitter volverá a detectar automáticamente tus intereses y volverá a activar temas que quizás no te interesan para recomendártelos. Pero no te preocupes, hay otros métodos que te ayudarán a evitar tweets indeseados en tu feed de Twitter.

Otras formas de cambiar las recomendaciones de Twitter

Si lo anterior no te ha resultado suficiente para evitar recomendaciones indeseadas en Twitter, prueba lo siguiente:

Pincha este enlace para elegir los Temas que quieres seguir (selecciona la opción Temas). A diferencia del método anterior, los temas que sigas o dejes de seguir de esta manera producirán un cambio permanente en el algoritmo de recomendaciones. Es decir, Twitter no modificará automáticamente los temas que sigues (como sí lo hace con los intereses), puesto que este sistema funciona de la misma forma que seguir a cuentas.

Deja de seguir a cuentas relacionadas con temas que no son de tu interés. Es una decisión difícil, pero necesaria, ya que Twitter toma muy en cuenta tu lista de cuentas seguidas para recomendarte tweets de cuentas parecidas. Incluso, te recomienda tweets de cuentas seguidas por las cuentas que tú sigues o las que le han dado me gusta.

¿No te interesan los tweets relacionados con tu localidad? Entonces pincha este enlace para desactivar las recomendaciones basadas en tu ubicación.

¿No quieres recomendaciones de contenido explícito (violento o sexual)? Apaga la opción de Mostrar contenido multimedia que pueda contener material delicado en la sección Contenido que ves.

¡Ya está! Eso es todo lo que puedes hacer para cambiar las recomendaciones de Twitter. Si conoces algún otro método para evitar que Twitter te recomiende tweets indeseados, compártelo con nosotros en los comentarios.