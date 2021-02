Tinder es actualmente una de la apps de citas más populares a nivel mundial junto con Match.com, OkCupid, PlentyOfFish, entre otras. ¿Qué tienen en común todas estas aplicaciones? Que son propiedad de una misma compañía: MatchGroup. Este gigante de Internet presentó hace poco una interesante nueva marca comercial que ya fue aprobada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO).

La marca en cuestión es de una línea de accesorios para móviles y ropa llamada “Tinder Made”. Con esto, MatchGroup estaría buscando aprovechar el nombre de su app más popular para abrirse camino en un nuevo mercado y hacer crecer la marca. De momento, Tinder Made no ha sido anunciada públicamente, pero ya hay rumores que dicen que posiblemente se hará oficial en San Valentín.

Tinder Made, estos son los accesorios que venderá la app de citas

Gracias a la filtración del documento de registro de la marca, hemos podido saber que MatchGroup venderá bajo el nombre de Tinder Made los siguientes accesorios para móviles:

Fundas y estuches protectores para móviles.

Fundas con anillo para apoyar los dispositivos.

Soportes para dispositivos electrónicos digitales de mano.

Luces para las cámaras de los teléfonos (como aros de luz).

Brazaletes especialmente adaptados a dispositivos móviles.

Cargadores portátiles para smartphones.

Pero no solo eso. Tinder Made también será una marca de ropa, pues en el registro se indica que venderán prendas de vestir de todo tipo para mujeres, hombres, niños y niñas. Por ahora, no se sabe cómo van a ser exactamente estos accesorios y prendas. Seguramente no serán mercancía temática para promocionar la app Tinder, sino más bien una línea de productos con identidad propia que también servirá para aumentar el conocimiento de la marca.

Aún se desconoce cuándo se lanzará la primera mercancía y dónde o cómo se pondrá a la venta. Al ser MatchGroup una empresa americana, es evidentemente que al menos se venderán en Estados Unidos. Sin embargo, Tinder es una app que está disponible en todo el mundo, por lo que es posible que los productos de Tinder Made acaben vendiéndose también en otros países.

Vale la pena resaltar que Tinder el año pasado facturó cerca 1400 millones de dólares, siendo 2020 uno de los mejores años para la aplicación. Toda la situación del confinamiento le vino muy bien, sobre todo por el estreno de las videollamadas que han tenido una excelente recepción. En fin, queda por verse si MatchGroup logra replicar el éxito de Tinder con su nueva marca de accesorios para móviles y ropa.

Fuente | PhoneArena