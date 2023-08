TikTok permite subir tus pódcast enteros y enlazarlos con clips

Poco a poco, la mayoría de las redes sociales se van acercando al mundo de los pódcast de una forma u otra. Este tipo de contenido es ampliamente consumido, y su capacidad para generar vistas es más que tentador. Por eso no es de extrañar que, ahora, aplicaciones como TikTok quieran incluirlo dentro de su arsenal, y es justamente lo que la plataforma de vídeos más famosa del mundo está por hacer.

La noticia surge a través de una publicación desde la red social X (anteriormente conocida como Twitter), en donde Brett Dashevsky hace público un mensaje que TikTok ha estado compartiendo con algunas cuentas de influencers. En el mensaje, explican una nueva función en donde será posible enlazar capítulos de pódcast enteros a través de una publicación desde TikTok. El propósito con esto es lograr que los usuarios visiten los pódcast y los escuchen sin salirse de la aplicación, consiguiendo que alarguen su permanencia por más tiempo.

Podcasting 🤝 TikTok

Creators can now upload entire episodes to TikTok via an RSS feed and link them to their short-form clips.

One click and boom. Dive into the entire episode.

Why is this a big deal?

For TikTok — users can tune into full episodes without leaving the… pic.twitter.com/Waf2v4pxi3

— Brett Dashevsky 🤝 (@brettdash_) August 8, 2023