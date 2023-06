A finales del año pasado, TikTok anunció que lanzarían una aplicación en la que solo puedes publicar una vez al día y a la hora en que la app te lo permita. Así llegó a principios de este año TikTok Now, una copia de BeReal que pretendía redituar el éxito de esta aplicación partiendo del mismo formato, pero agregando algo que atraería a muchos usuarios: la posibilidad de ganar algo de dinero con ella.

Sin embargo, parece que TikTok no ha logrado alcanzar la cantidad de usuarios que esperaba… ¿Por qué? Pues porque se acaba de anunciar el cierre definitivo de TikTok Now a menos de un año de su llegada oficial al mercado. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de este fracaso de TikTok.

TikTok deja de regalar dinero: cierra su alternativa a BeReal

Por si no lo sabías, TikTok Now era una app de la popular red social china que solo permitía subir una foto o un vídeo de 10 segundos al día. Además, esa publicación se tenía que hacer en el momento en que te lo solicitaba la aplicación y usando la cámara trasera y frontal del móvil al mismo tiempo. Y, si no cumplías con la publicación diaria, no podías ver la de otros usuarios. Es decir, era el clon chino de BeReal, la app que creo y popularizó este formato.

Lo único que agregó TikTok a su nueva aplicación para diferenciarla de BeReal fue la posibilidad de ganar hasta 7 euros cumpliendo con las publicaciones diarias e invitando a amigos a descargar la aplicación. Pero parece que ni esto mejoró los números de una aplicación destinada al fracaso.

TikTok is killing its BeReal clone TikTok Now pic.twitter.com/8uPn88HQV4 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 27, 2023

El medio TechCrunch acaba de revelar que muchos usuarios en Estados Unidos están recibiendo una notificación (que dejamos aquí arriba) en la que se confirma TikTok Now cierra y que las publicaciones se guardaran en un apartado llamado Recuerdos de Now al que se podrá acceder desde la aplicación oficial de TikTok en la pestaña Perfil. De momento, no hay un comunicado oficial de TikTok en el que expliquen los motivos por los que están discontinuando este servicio. Y tú… ¿Eras usuario de TikTok Now?