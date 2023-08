TikTok empezará a mostrar anuncios en las búsquedas

TikTok es una de las principales apps que innovaron con el uso de un algoritmo sumamente intuitivo, eso quiere decir que el contenido que ves en tu TikTok ha sido cuidadosamente seleccionado para ti basándose en tu comportamiento en la app. De la misma forma que te muestran videos que te interesen, también te muestran publicidad que te interese y ahora, gracias a la nueva función de TikTok, podrás ver publicidad en los resultados de búsquedas.

La aparición de publicidad en las búsquedas en TikTok se aplicará a todos los usuarios de la app, a pesar de que en algunas partes del continente europeo se ha empezado a ver un nuevo modo de ver TikTok sin el algoritmo. Puede que esto sea algo molesto para algunos, pero sin duda será un beneficio para las empresas que hacen publicidad en TikTok. Si quieres saber más sobre esta medida, no dejes de leer nuestro artículo.

Nueva opción de TikTok que te mostrará contenido patrocinado en las búsquedas

Las ganancias en publicidad de TikTok en el 2022 estuvieron un poco por encima de los 9.9 billones de dólares americanos, lo cual es sumamente sorprendente. Ahora, con esta nueva opción que te mostrará publicidad relacionada con tus intereses en los resultados de tus búsquedas en TikTok, se espera que las ganancias incrementen aún más.

Pero, ¿qué significa esto exactamente? Pues la respuesta a eso es muy sencilla, si tienes la opción de publicidad en las respuestas de TikTok activada, cada vez que realices una búsqueda en TikTok se te mostrará una publicidad relacionada con tu búsqueda en las primeras entradas. Con esta medida, la app de ByteDance busca a ayudar a las marcas a llegar a una mayor cantidad de usuarios interesados en sus productos.

La publicidad en las respuestas es un método cuestionable pero efectivo

Hace poco tiempo, la Unión Europea declaró que redes sociales como TikTok deberían habilitar una opción para poder ver un For You Page libre de algoritmo o serían bloqueadas de estos países. Además de eso, se declaró que los usuarios más jóvenes de TikTok no podrán ver publicidad basada en su actividad en la app.

TikTok cumplió con estas medidas, sin embargo, esta nueva opción de publicidad en las búsquedas dirigida específicamente a ciertas secciones de la población va en contra de esas normas, por suerte, es una opción que puede desactivarse. Sin duda es un tema bastante controversial, ¿tú qué opinas que TikTok empezará a mostrar anuncios en las búsquedas? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios.