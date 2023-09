Una de las razones por la que los usuarios de Spotify pagan una suscripción premium es para evitar la publicidad en la plataforma. Sin embargo, los ingresos de la compañía van en caída y parece que las nuevas funcionalidades no han sido suficiente incentivo para ganar suscriptores.

Así, Spotify ha tenido que ingeniárselas para aumentar el flujo de caja. Ya aumentaron las tarifas y planean hacerte pagar para ver las letras de las canciones, pero tuvieron otra idea: un tipo de publicidad bastante particular. De ahora en adelante, Spotify te recomendará artistas que pagan para promocionarse y estarán disponibles a través de la herramienta ‘Showcase’.

Pronto empezarás a encontrar contenido promocionado dentro de Spotify

Tanto si eres usuario gratis o con suscripción prémium, Spotify ahora te mostrará recomendaciones de artistas que paguen a la plataforma para promocionarse. Este nuevo tipo de publicidad no aparecerá en medio de tu lista de reproducción, sino en la pantalla de inicio de la plataforma. Así, no será un anuncio invasivo que te interrumpirá de un momento a otro, sino algo más sutil que no estorbará.

El objetivo de Spotify con la nueva herramienta Showcase es aumentar sus ingresos, pero no a costa de los usuarios. En este caso, la plataforma cobrará a los artistas para que promocionen sus producciones dentro de la app, como si se tratara de una campa publicitaria.

Las campañas funcionarán tal cual como las de Facebook Ads o Google Ads, pudiendo elegir un público amplio o segmentado. La única diferencia es que el contenido promocionado será la música, no aplicaciones, juegos, ni nada por el estilo. Eso sí, los artistas podrán promocionar desde canciones individuales hasta álbumes completos.

Según Spotify, el contenido promocionado solo se mostrará a aquellas personas con un historial de reproducción afín a la música publicitada. Es decir, recibirás recomendaciones solamente de artistas que podrían gustarte.

¿Y cómo se verán estas recomendaciones en la app? Aparecerán en la sección ‘Te podría gustar’ de la pantalla de inicio y se verán como un banner con lo siguiente: información de la canción o álbum, nombre del artista, imagen distintiva, un botón de reproducción y otro para guardar en tu biblioteca. Sí, se verán igual que otros contenidos recomendados, aunque con un mensaje que dice ‘Recomendación patrocinada’.

Así funcionarán las campañas de promoción para artistas en Spotify

¿Eres un músico que está en plena fase de expansión musical? Entonces esto te interesa. Durante el anuncio de esta nueva característica, Spotify también ofreció algunos detalles sobre su funcionamiento.

Para la compañía, el contenido patrocinado es una alternativa genial para elevar las expectativas del público de cara a un nuevo lanzamiento o una gira. Además, permitirá a los artistas llegar a fanáticos potenciales que de otra manera estarían fuera del radar.

Spotify explicó que las campañas estarán configuradas de forma predeterminada para llegar a usuarios afines a tu contenido, pero también podrás hacer una segmentación específica si así lo deseas.

¿Y los precios? El mínimo a invertir será de 100 dólares por campaña y el costo por clic (CPC) conseguido será de 0,4 dólares. Es decir, por cada 100 dólares podrás llegar a una infinidad de personas, pero solamente 250 podrán interactuar con tu contenido antes de que la campaña finalice. No sabemos cuáles serán los precios para publicitar contenido en Europa, pero no nos sorprendería que el CPC también sea de 0,4 euros.

¿Qué tal te ha parecido esta novedad? Como artista, ¿te interesaría probarla? Y como usuario, ¿te molesta más publicidad?

Fuente | Spotify