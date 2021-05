Todo parece indicar que a Sony PlayStation no le alcanza con lanzar sus juegos exclusivos en sus consolas, pues no solo ha empezado a preparar el terreno para que los usuarios de PC puedan recibir algunos de sus títulos más importantes, sino que ahora ha anunciado que planea hacer lo mismo con el mundo de los dispositivos móviles.

El actual CEO de la división PlayStation, Jim Ryan, ha comentado en una reciente sesión de preguntas y respuestas, que la compañía está decidida a lanzar varias de las sagas principales en plataformas que no sean exclusivamente consolas.

Al igual que Nintendo, Sony quiere que sus juegos lleguen a los dispositivos móviles

La intención de Sony por llevar parte de las sagas más reconocidas a los dispositivos móviles, data desde hace al menos 2 años. A principios del 2019, se había rumoreado que la compañía quería incursionar en el mundo móvil con juegos exclusivos, rumor que se fue desvaneciendo, ya que no se supo más nada sobre las intenciones que tenía la empresa japonesa.

Pero todo cambió con la estrategia que aplicó Sony en los últimos meses, estrategia que tenía como objetivo llevar algunos de los títulos más exitosos a PC. Algunos de estos juegos que le demostraron a Sony que expandirse no era una mala opción, fueron: Horizon: Zero Dawn y Days Gone, dos videojuegos que recibieron millones de descargas en cuestión de horas al momento de llegar a PC.

¿Cuándo llegarían los juegos de PlayStation a Android e iOS?

Según lo informado por el CEO de PlayStation, “En el año fiscal 2021 empezaremos a publicar algunas de nuestras icónicas sagas de PlayStation en dispositivos móviles. Esta estrategia nos va a proporcionar un flujo de ganancias importante, como así también les permitirá a aquellas personas que no pueden comprar una consola PlayStation, jugar a nuestros títulos sin ningún tipo de complicación”, comentó Jim Ryan.

Esperemos que Sony se interese de forma seria en el mundo de los dispositivos móviles, pues si bien Nintendo incursionó en su momento, la compañía nipona anunció que ya no hará más juegos para móviles (en un principio). Sin mucho más que añadir al respecto, si tienes una consola PS4 o PS5 y quieres disfrutar de los mejores juegos de PlayStation en tu móvil, puedes hacerlo usando la app Remote Play en Android.