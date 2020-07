Vivimos en una época donde las videoconferencias se han hecho más habituales que las típicas reuniones en oficina. Esto, por supuesto, ha disparado el uso de aplicaciones como Zoom que permiten que cualquiera pueda configurar una videollamada para hablar con sus compañeros de trabajo o familiares a distancia. Ahora bien, Zoom no es la única app que hace esto posible. Google Meet, Microsoft Teams y Skype son otros de los nombres que han crecido en popularidad con el auge reciente de las apps de videoconferencias.

Ahora, un nuevo nombre se suma a esta lista y lo hace con una propuesta interesante. Hablamos de SignalWire Work, una app que llega para ofrecerte videoconferencias en 4K para hasta 100 participantes por sala. Eso sí, no estamos ante una aplicación o servicio gratuito. Toda esta calidad en videollamadas tiene un precio bastante prohibitivo, que hace que esta alternativa a Zoom solo sea viable para unas pocas empresas.

Así es SignalWire Work, una app para hacer videoconferencias con calidad premium

Probablemente nunca en tu vida has escuchado hablar de SignalWire, pero de seguro alguna vez has usado su software. Y es que SignalWire es la empresa creadora de la plataforma de VoIP de código abierto llamada FreeSWITCH, la cual usan muchos sistemas de streaming populares. De hecho, la compañía asegura que su software FreeSWITCH lo utilizan gigantes de la industria como Netflix, Amazon, Ring, Comcast, entre otros.

Con toda la experiencia que han acumulado con los años y aprovechando el auge de las apps de videollamadas, esta empresa ha lanzado su propia plataforma de videoconferencias llamada SignalWire Work. Esta plataforma está construida totalmente en una página web, por lo que para usarla no tienes que descargar ninguna aplicación. Solo tienes que acceder al sitio web del servicio desde tu móvil, portátil o PC y empezar a hacer tus videoconferencias.

Una de las mejores cosas de SignalWire Work es que utiliza Inteligencia Artificial para mejorar la comunicación. La IA de esta plataforma es capaz de reducir el ruido generado durante las conversaciones e incluso eliminar el ruido ambiental. Además, puede realizar transcripciones en tiempo real. Sin embargo, SignalWire Work también ofrece las opciones básicas que todos necesitan, como la posibilidad de grabar las videollamadas, hacer llamadas telefónicas, chatear, compartir la pantalla o proteger las videoconferencias con un PIN.

Videoconferencias en 4K, salas múltiples, integración con YouTube y mucho más…

Lo que más sorprende de SignalWire Work es la cantidad de cosas que puede o permite hacer. Por ejemplo, aún no te hemos comentado que con este servicio puedes hacer videoconferencias en 4K. Aunque, si tu Internet no puede con tanto, también las puedes hacer en 1080p a 60 FPS. Otra característica genial de esta plataforma es que te permite mantener abiertas hasta 15 salas diferentes para que puedas trabajar con distintos grupos de manera fluida.

Por si fuera poco, ofrece integración con Slack, YouTube Live y Facebook Live. También es compatible el motor de filtros de Snapchat, lo cual te permite cambiar el fondo de tu habitación durante las videollamadas. Y si te preocupa la seguridad de tus videoconferencias, la empresa asegura que en su plataforma las comunicaciones están cifradas de extremo a extremo (aunque esta característica está en fase beta ahora mismo). Además, aclaran que son una compañía estadounidense y que tus datos no son almacenados o compartidos.

¿Cuánto vale usar la app de videoconferencias de SignalWire?

Todo lo que hemos dicho hasta ahora es muy bonito, pero ahora viene la parte no tan buena. Como te comentamos al inicio, SignalWire Work no es una aplicación gratuita. Si bien puedes empezar a usarla gratis durante el primer mes, los siguientes meses te saldrán bastante caros. Por ejemplo, el plan básico de SignalWire Work para 1-10 usuarios vale 349 dólares al mes (unos 303 euros al cambio). Y, aunque no lo creas, este es el plan más barato.

¿El más caro? El plan profesional para 101-250 personas que vale la friolera de 6000 dólares al mes. Eso sí, si pagas el año completo de una sola vez, recibes un generoso descuento del 5%. En fin, sería interesante saber qué tipo de empresa se atreve a pagar por este servicio. Y es que, por lo que valen sus planes más caros, podría resultar mejor a largo plazo invertir en una plataforma propia.

