Samsung ha cumplido su promesa de actualizar sus mejores terminales con el último parche de seguridad de Android lo más rápido posible. Hace poco, el gigante coreano lanzó la actualización de seguridad de octubre de 2023 para el Galaxy S22 y el Galaxy S23, y ahora es el turno de la serie Galaxy S21.

El medio SamMobile ha confirmado que esta actualización ya está disponible para las versiones globales de los teléfonos inteligentes de la serie Galaxy S21. Actualmente, se puede descargar en Canadá y EE. UU., pero se espera que llegue a Europa y el resto del mundo en los próximos días.

Galaxy S21 gets access to October 2023 security update in Canada, USA https://t.co/ytFCi4XLwj

— SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) October 11, 2023