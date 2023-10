Los Galaxy S22 empiezan a recibir la actualización de octubre de 2023

Aunque en estos momentos, toda la atención en cuanto a sistemas operativos se la lleva Android con el lanzamiento de Android 14, no significa que sea la única novedad. Recientemente, Samsung ha sacado una nueva actualización para algunos de sus móviles, en esta ocasión específicamente los Samsung Galaxy S22.

Dicha actualización está empezando a rodar primero en territorio americano. Y como debes de saber, esto no significa que el resto del mundo se vaya a quedar por fuera. La compañía no se olvida de sus dispositivos de gama alta de la generación pasada y por ello han querido mejorar el nivel de seguridad que ya se encuentra en los Galaxy S22, Galaxy S22 Plus y Galaxy S22 Ultra.

Los Galaxy S22 ya se encuentran recibiendo la actualización de octubre de 2023: comienzan desde USA

En esta ocasión, la nueva actualización de seguridad se encarga únicamente de mejorar las medidas de protección que vienen dentro del móvil. Samsung no ha querido ofrecer más detalles al respecto, lo que sugiere que se trata de una actualización menor. Quizá algo pequeña, pero necesaria. Ya ha comenzado a rodar primero en Estados Unidos, esperando que en los próximos días se extienda al resto del mundo.

Recuerda que actualizar tu Samsung es tan fácil como ir al menú de Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar. Luego de pulsar sobre la última opción, el dispositivo descargará por su cuenta la actualización y la instalará. Si te encuentras en Estados Unidos, ya puedes ir comprobando que tengas la actualización lista para incluir en tu móvil, o de lo contrario te tocará esperar.

Samsung se encuentra haciendo todos los preparativos para traer Android 14 y One UI 6.0 a sus dispositivos. Por el momento no se conoce ninguna fecha en concreto para la llegada de esta novedad a los móviles, así que será cuestión de esperar.

Fuente | SamMobile