¡Hay una fuga de datos masiva en Twitch! Un hacker ha filtrado toda la información de la app en 4Chan. ¡Hasta se ha revelado cuánto ganan los streamers de la plataforma!

La filtración también afectó a los usuarios y contraseñas de Twitch. ¡Así que tu privacidad está expuesta! Sigue leyendo y conoce todos los detalles.

Así lo informó el medio Video Games Chronicle. En concreto, el hacker publicó un torrent con más de 120 GB de información. Este archivo muestra los datos más privados de Twitch. El torrent filtró los siguientes datos:

Para confirmar el tamaño de la fuga, algunos usuarios en Twitter están descargando el torrent y revisando sus archivos.

Twitch has just had a major leak of a lot of stuff including their monthly payouts to streamers.

Here are some of the notables (note: this total is just their payout directly from twitch, so it doesn't include donations, sponsors, merch, etc.) pic.twitter.com/wDG0JkJuCx

— KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021