Samsung TV Plus estrena nuevos canales en España, incluido LA LIGA+

Samsung ha sabido cómo incluirse en la mayoría de las ramas del área de tecnología, sin que falten sus TV para todo el público. Lo bueno es que, como Smart TV, no tienen limitaciones a la hora de ver contenido. Con conexión a Internet, todo es posible, pero nunca está de más tener una ayuda extra de los recursos por defecto de las marcas.

En el caso de cualquier Smart TV, tablet o móvil perteneciente a Samsung, la aplicación Samsung TV Plus trae cierto catálogo de canales para ver gratis. Ahora, la buena nueva con esta app es que se están añadiendo muchos nuevos canales, incluyéndose el de LA LIGA+ sin necesidad de pagar para tenerlo.

Todos los nuevos canales que aterrizan en Samsung TV Plus

Si quieres encontrar un canal en donde puedas ver contenido deportivo variado, sin duda LA LIGA+ es una de las mejores opciones en territorio español. Ahora, podrás tenerlo disponible en Samsung TV Plus, abriéndote a la posibilidad de ver diferentes competiciones (Copa Libertadores, Copa de Oro de la CONCACAF, Liga de Campeones de la AFC, campeonatos de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, etc).

Las competiciones, por cierto, no solo se centran en el fútbol, sino también incluyen las de otros eventos deportivos (liga ASOBAL, la liga LEB Oro, Campeonato de España de Petanca, el campeonato Sail GP, etc.).

A pesar de que LA LIGA+ es casi la protagonista de este artículo, no es la única novedad. Entre la lista de nuevos canales gratis disponibles en Samsung TV Plu se encuentra Todo Crimen. Este canal, en particular, estrena una de las mejores series de todos los tiempos: Narcos. Sin contar a estos dos canales de los que ya te hemos hablado, también estarán disponibles otros 10 de diferentes temáticas.

Tennis Channel : un canal cuyo nombre lo dice todo. Dedicado al tenis y todo lo que gira en torno a este deporte, incluyendo competiciones, noticias, documentales, etc.

: un canal cuyo nombre lo dice todo. Dedicado al tenis y todo lo que gira en torno a este deporte, incluyendo competiciones, noticias, documentales, etc. FRANCE 24 FAST : donde podrás ver las noticias de todo el mundo desde el punto de vista francés. Dirigido a audiencias de cualquier parte del planeta.

: donde podrás ver las noticias de todo el mundo desde el punto de vista francés. Dirigido a audiencias de cualquier parte del planeta. Negocios TV : si quieres ver información sobre negocios, la bolsa y noticias recientes sobre la economía en España, este canal te ayudará.

: si quieres ver información sobre negocios, la bolsa y noticias recientes sobre la economía en España, este canal te ayudará. Yu-Gi-Oh! : un canal en donde podrás ver absolutamente todo el contenido de anime de esta serie tan famosa.

: un canal en donde podrás ver absolutamente todo el contenido de anime de esta serie tan famosa. NBC News NOW : la BBC, pero en tiempo real, con noticias que están sucediendo en el mismo instante en que las reportan desde el canal.

: la BBC, pero en tiempo real, con noticias que están sucediendo en el mismo instante en que las reportan desde el canal. Motorvision : todo sobre el automovilismo se encuentra en este canal. Puede ver contenido relacionado con coches, motocicletas, tecnología automotriz, etc.

: todo sobre el automovilismo se encuentra en este canal. Puede ver contenido relacionado con coches, motocicletas, tecnología automotriz, etc. David el Gnomo & Friends : un acercamiento a la naturaleza y al lenguaje del amor de la mano de David el Gnomo y sus amigos.

: un acercamiento a la naturaleza y al lenguaje del amor de la mano de David el Gnomo y sus amigos. World Poker Tour : en donde hallarás los torneos más importantes que giran en torno al póquer.

: en donde hallarás los torneos más importantes que giran en torno al póquer. Vevo Navidad : el canal ideal para ver vídeos musicales centrados en la navidad. Desde los más actuales hasta los clásicos como el de Mariah Carey.

: el canal ideal para ver vídeos musicales centrados en la navidad. Desde los más actuales hasta los clásicos como el de Mariah Carey. Travelxp: un canal en donde el contenido de viajes no sigue el patrón clásico, sino con un estilo vanguardista llamativo. Puedes descubrir todo sobre diferentes culturas, su gastronomía, y cómo se las arreglan los viajeros para saltar de una parte del mundo al otro.

Ten en cuenta que Samsung TV Plus solo está disponible para TV, tablets y móviles de la marca, a pesar de que existen rumores de que podría visualizarse en televisores de otras compañías. No es nada que se haya confirmado por la propia Samsung. Si eres de los afortunados con Samsung TV Plus, entonces ya sabes qué es lo que te espera con sus novedades.

