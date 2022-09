Si hoy coges un móvil en tus manos y lo ves de frente, seguramente podrías llegar a pensar que es cualquier modelo. Y es que, salvo por los módulos de cámara en la trasera, los smartphones de hoy día se parecen demasiado entre ellos. Los únicos que se salvan son los plegables, los móviles gamers y el Nothing Phone (1) con su trasera luminosa.

Pero culpar a los fabricantes de la falta de innovación en el diseño de los móviles sería un poco injusto, pues el aspecto actual se adapta a lo que durante años ha demandado el mercado. Así, ciertamente son pocos los cambios que pueden hacerse sin arriesgar demasiado, como las pantallas curvadas o una cámara bajo ella. Más allá de eso, queda poco por hacer, a menos que seas Samsung. ¿Por qué lo decimos? Porque puede que los Samsung Galaxy S del futuro lleguen sin ningún botón físico.

Sin botones de encendido ni volumen, los Galaxy S del futuro serán una experiencia 100% táctil

Hace ya varios años que los botones físicos de navegación desaparecieron del mercado móvil. Al menos desde 2017, Samsung, Xiaomi y otros fabricantes les dijeron adiós a los botones «Home», «Regresar» y «Menú» a sus dispositivos. La decisión obedecía a ganar espacio de pantalla, misma a la que respondía el notch y ahora la perforación de pantalla para la cámara.

Sin embargo, los botones que han sobrevivido hasta ahora son los de volumen y encendido, pero ya Samsung prepara su jubilación. Gracias a una publicación en Twitter del filtrador @OreXda y un artículo de Sammobile, ahora sabemos que Samsung espera lanzar su primer móvil sin botones físicos en 2025.

El Galaxy S25 no será el primer móvil sin teclas físicas del mundo, ese es el Meizu Zero de 2019

Los Samsung Galaxy S25 podrían ser los primeros móviles de la compañía que no tendrán botones de encendido, volumen, ni de ningún otro tipo. Además, en el mismo artículo se reveló que los Galaxy S25 apostarán por un diseño más elegante y delgado. Por cierto, no serían los primeros móviles de este tipo, pues el Meizu Zero es quien tiene ese honor (si nuestros registros no fallan).

La idea que plantea Samsung es fantástica, aunque en el aire quedan algunos problemas que deberán resolver de aquí a 2025: ¿cómo se encenderá el dispositivo? ¿Si el software se congela y la pantalla falla, cómo es que lo reiniciarías o apagarías? ¿Cómo podrás acceder al modo Recovery o Fastboot de Android sin la combinación actual de teclas físicas? Son muchas las preguntas que pueden hacerse y que necesitan respuesta. Aun así, estamos realmente entusiasmados por lo que será el futuro de los móviles Samsung y su diseño.

Primero para Corea del Sur, luego para los demás

Según el artículo, hay otro detalle importante respecto al Galaxy S sin botones físicos. Al parecer, este dispositivo será exclusivo de KT Corporation, el operador móvil más importante de Corea del Sur (hogar de Samsung).

Dicho de otra manera, es probable que los Galaxy S25 para el mercado internacional mantengan los botones físicos y que la edición buttonless (sin botones) sea una primera prueba. Si todo saliese bien, capaz terminan masificando la idea y llevándola a todo el mercado, pero de lo contrario lo dejarán así.

¿Crees que es una idea acertada o que Samsung perdió la cordura? No es exagerado preguntarse lo segundo, pero todavía falta tiempo para que se haga realidad. Mientras, te invitamos a que vayas conociendo mejor lo que podría ser el Samsung Galaxy 23 del próximo año.