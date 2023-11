Si bien no son tan sonados entre los usuarios comunes, los Galaxy XCover son una serie con muchos adeptos. Son móviles todoterreno diseñados para soportar condiciones extremas y bastante maltrato, de ahí que obreros de construcción, excursionistas, mineros y otros tantos les echen el ojo.

El último modelo presentado en esa familia fue el Galaxy XCover 6 Pro, lanzado a mediados de 2022. Ya ha pasado más de un año desde entonces y parece que su sucesor está en camino. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya se filtraron los primeros detalles del Galaxy XCover 7, el nuevo móvil todoterreno de Samsung.

El Galaxy XCover 7 tendrá un diseño más robusto, pero sin llegar a parecer un bloque

Diferente a otros dispositivos rugerizados que tienen un diseño monstruoso, los Galaxy XCover se caracterizan por tener un estilo lo más apegado posible a un smartphone regular (sin sacrificar resistencia). Esto es algo que se repetirá en el Galaxy XCover 7, según dejan ver los renders filtrados por Android Headlines.

Diferente al XCover 6 Pro con su trasera lisa, el XCover 7 tendrá una trasera texturizada y dividida en cuatro almohadillas. Esto no solo mejora el agarre del teléfono, también ayudará a distribuir mejor la fuerza absorbida por un impacto. Algo similar sucede con los marcos laterales, que son más anchos de lo normal y tienen almohadillas en diferentes puntos (especialmente las esquinas).

Al parecer, los usuarios podrán retirar la trasera, ¿tendrá batería extraíble? No lo sabemos, pero sería un plus interesante y bienvenido. Lo que sí sabemos es que contará con una sola cámara trasera y no dos como el terminal de sexta generación.

El nuevo Galaxy rugerizado tendrá su clásico botón XCover en un lateral, que puede personalizar para hacer lo que quieras: iniciar una app, abrir la cámara, escanear códigos de barra y QR, para llamar, etc.

Y aunque las imágenes no indican nada al respecto, es esperable que tenga certificaciones IP68 y MIL-STD-810H. Debe ser capaz de resistir inmersiones, caídas contra superficies duras y muchos malos tratos si pretende venderse como todoterreno, de ahí que estas certificaciones sean casi obligatorias.

¿Cuándo se lanzará el Galaxy XCover 7? ¿Será el único modelo?

Lamentablemente, no sabemos otros detalles sobre el futuro Galaxy XCover 7. No hay información sobre su hardware interno, tampoco sobre una posible ventana de lanzamiento. No obstante, sí hay algunas cosillas que pueden sugerir cambios.

Por un lado, que haya existido el XCover 6 Pro y el XCover 7 no tenga esa coletilla deja espacio para un modelo ‘Pro’. Aparte, esta idea cobra más fuerza al saber que este dispositivo es el modelo SM-G556B. Es una nomenclatura similar a la del XCover 5 (SM-G525F) y distinta a la del XCover 6 Pro (SM-G736B). Eso sí, ninguna de esas cosas indican que realmente vaya a ser así, pues nada está escrito en piedra.

Sin embargo, a eso se le suma que el XCover 7 tiene una sola cámara trasera (otro downgrade respecto a 2022). De llegar a hacerse realidad esta suposición, es probable que este smartphone tenga un procesador más modesto que el Snapdragon 778G del año pasado. ¿Quizás un Snapdragon 6 o un Exynos 1000? Lo sabremos cuando se lance y si llegase a existir un modelo más completo.