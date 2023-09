Luego de presentar las alucinantes Galaxy Tab S9, Samsung se prepara para renovar su línea de tablets de gama media. Sabemos desde hace algunas semanas que las Galaxy Tab A9 estaban en desarrollo y vendrán a sustituir a las Galaxy Tab A8 de 2019 (8 pulgadas) y 2021 (10,5 pulgadas).

Sin embargo, hasta ahora no teníamos demasiados detalles sobre cómo serían estas tablets, pero eso acaba de cambiar. Distintas filtraciones nos dejaron ver las especificaciones de las Galaxy Tab A9 y A9+. ¿Qué puedes esperar de ellas? Lo cierto es que hay varias novedades interesantes que podrán a este par en el radar de los consumidores.

La primera de las dos tablets de gama media que Samsung prepara para los próximos meses se dejó ver gracias a la FCC, la Bluetooth SIG y Geekbench. Hablamos de la Galaxy Tab A9+, de la que ya sabemos sus dimensiones, procesador, RAM, capacidad de batería, velocidad de carga y más.

Los datos más importantes llegan desde Geekbench, que revela que la Galaxy Tab A9+ contará con un SoC Snapdragon 695, 4 GB de RAM y Android 13 bajo One UI 5.1. Además, la aplicación confirma que el modelo probado fue el SM-X216B, que corresponde a la versión con conectividad 5G de la Galaxy Tab A9+.

Según datos de la FCC, la Galaxy Tab A9+ será más grande que la Galaxy Tab A8 de 10,5 pulgadas, a la que sustituirá. Sus dimensiones son de 257,11 x 168,66 x 6,94 mm, lo que vaticina una pantalla de mayor tamaño, aunque no sepamos exactamente de cuánto.

Aparte, el organismo certificador y la Bluetooth SIG confirman otras características, aunque para el modelo WiFi (SM-X210): tendrá batería de 7.040 mAh con carga rápida de 15 W, Bluetooth 5.1 y WiFi 5 de doble banda. Vamos, que en estas últimas cosas se parecerá bastante a su predecesora.

Samsung Galaxy Tab "A9" or whatever it is called. Pic from SafetyKorea certification database (SM-X110/X115/X117) pic.twitter.com/ZtTUmGRSx8

— Roland Quandt (@rquandt) August 21, 2023