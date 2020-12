Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles del próximo buque insignia de la familia Galaxy S del fabricante coreano. Ya te hemos hablado de la posibilidad de que venga sin cargador, además de su soporte para el S-Pen. Ahora, te podemos confirmar el diseño del Samsung Galaxy 21, además de su fecha de presentación oficial.

Realmente ya conocíamos el diseño del Galaxy S21 de Samsung. Más que nada porque el torrente de rumores está dejando muy poco a la imaginación. Y viendo los dos vídeos que se han filtrado mostrando el aspecto del dispositivo, queda claro que las filtraciones relacionadas con el aspecto de este teléfono eran ciertas.

En el vídeo que encabeza estas líneas podrás ver los dos teasers que se han filtrado en la Red. Han sido los chicos de Android Police los encargados de filtrar una serie de vídeos donde podemos ver el diseño de los Samsung Galaxy S21, S21 + y S21 Ultra.

A través de estos vídeos, vemos que tanto el S21 como el S21+ apostarán por un sistema de triple cámara trasera, sin rastro de zoom por lo que parece, además de un diseño en el panel mucho más plano. En cambio, el Samung Galaxy S21 Ultra sigue apostando por una pantalla curvada, además de cuatro sensores, incluido un sensor para hacer zoom.

Otra diferencia muy notable tiene que ver con el diseño. Y es que, por lo que parece, los Samsung Galaxy S21 y S21+ apostarían por un cuerpo fabricado en policarbonato o aluminio, mientras que la versión más vitaminada apostaría por una trasera con acabados en cristal templado.

The true colors of the Samsung S21 series

S21: gray, white, pink, purple

S21+: black, silver, pink, purple

S21 Ultra: black, silver

— Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2020