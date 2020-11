En los últimos meses, se ha comentado mucho la posibilidad de que la próxima generación de móviles Galaxy S sea compatible con el S-Pen. De ser así, Samsung pondría fin a la serie Galaxy Note pues, en teoría, estos móviles ya no tendrían mucho sentido en su catálogo de productos. Sin embargo, recientemente se filtró una información que nos llega desde el país de origen de la marca y que da esperanzas a los fanáticos de los Galaxy Note de poder disfrutar de un último móvil de esta gran serie.

El próximo Galaxy Note podría ser el último, pero nos dejará el S-Pen

De acuerdo al portal Korea IT News, Samsung ha encargado a una empresa fabricar digitalizadores para los Galaxy S21. Estos digitalizadores son componentes muy importantes para la compatibilidad con el S-Pen. Así que, si nos fiamos de esta fuente, ya prácticamente está confirmado que los Galaxy S21 podrán usar el lápiz de los Galaxy Note. Eso sí, se espera que no todos los Galaxy S21 soporten el S-Pen, sino solamente el Galaxy S21 Ultra.

Por otro lado, la fuente también indica que las series Galaxy S y Galaxy Note se fusionarán en el futuro. Sin embargo, esto no sucederá el año que viene, ya que se prevé que Samsung lance un último smartphone de la serie Galaxy Note en la segunda mitad de 2021. Después de esto, la compañía surcoreana cederá el lugar de los Galaxy Note a sus próximos teléfonos plegables que posiblemente también serán compatibles con el S-Pen.

Por tanto, la principal característica de los Galaxy Note seguirá viva en el catálogo de Samsung, aunque la serie muera. De momento, se dice que Samsung está trabajando en mejorar la resistencia del cristal ultra fino (UTG) para un supuesto Galaxy Z Fold 3 que soportará el S-Pen. Por ahora, estos son solo rumores ya que la compañía no se ha pronunciado al respecto y seguramente no lo hará. Así que, hasta que no veamos los próximos lanzamientos de Samsung, no podemos confirmar esta noticia.

Ahora bien, nos gustaría saber tu opinión como fanático o al menos interesado en los móviles de Samsung… ¿te gusta el rumbo que podría tomar la compañía? ¿Preferirías que la serie Galaxy Note continuara?