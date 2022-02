El buque insignia más económico de Samsung del momento, el Galaxy S21 FE, es un smartphone excelente y uno de los que más vale la pena en el mercado actual. Sin embargo, tiene un problema notable del que Samsung aún no se ha dado cuenta, ya que todavía no lo han solucionado a pesar de que los usuarios llevando quejándose de él desde principios de este año. Está relacionado con la pantalla y te puede volver loco.

Se trata de un bug en la tasa de refresco del móvil que hace que, de vez en cuando, toda la interfaz de usuario se ponga lenta. Recuerda que la tasa de refresco no es más que la cantidad de imágenes que el panel puede mostrar en un segundo. En este caso, el Galaxy S21 FE es capaz de trabajar con una tasa de 60 Hz o 120 Hz como mucho, pero según los usuarios no es para nada estable, pues a veces cae a menos de 60 Hz.

Samsung podría solucionar este problema pronto con una actualización

Este problema de la tasa de refresco del Galaxy S21 FE no tiene nada que ver con el rendimiento del dispositivo, pues usa un poderosísimo procesador Snapdragon 888 que ofrece potencia de sobra para mover pantallas ultrafluidas. Se trata más bien de un bug o falta de optimización en el proceso que gestiona la frecuencia de actualización del panel y que Samsung puede solucionar con un parche o una actualización de software sin mayores complicaciones.

Y es que lo que causa este inconveniente de la pantalla no es precisamente un lag, parpadeo o tirón, sino una ralentización en las animaciones del móvil que resulta bastante molesta de mirar. Tú mismo puedes solucionarla temporalmente con tan solo apagar y encender la pantalla para que la tasa de refresco se reinicie y vuelva a la normalidad. No obstante, esto no evitará que la tasa vuelva a caer al cabo de un tiempo.

De momento, te recomendamos esperar pacientemente la próxima actualización de Samsung para tu Galaxy S21 FE que probablemente solucionará el problema (asumiendo que nada más es un bug). En el peor de los casos, si la bajada en la tasa de refresco es debida a un fallo en el hardware de la pantalla, Samsung debería ofrecer una sustitución del dispositivo a todos los usuarios. Esperemos que no sea esto último.

Fuente | SamMobile