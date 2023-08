El Samsung Galaxy Fold 6 muestra su nuevo diseño en un vídeo filtrado

A pesar de que no hace mucho, Samsung lanzó su nueva serie de móviles plegables con los Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 ya hay filtraciones sobre el nuevo diseño del que sería el Galaxy Fold 6. Todo gracias a la información suministrada por Ice Universe, un reconocido filtrador aficionado por los dispositivos Android. La información que trae a la mesa revela lo que sería un prototipo del nuevo Galaxy Fold 6, el cual, aparentemente, comparte ciertas características con el Galaxy S24 Ultra.

Hasta ahora, los rumores que giran en torno al Galaxy S24 Ultra ofrecen datos que no son muy prometedores que digamos. Uno de los más polémicos es el hecho de que Samsung planea traer de vuelta los marcos gruesos que antes se vieron en el Galaxy S10. Pues bien, esto también estaría presente en el Galaxy Fold 6, aunque quizá con menos grosor de lo esperado.

Tell you a good news,My S24 Ultra rendering has been confirmed by the supply chain. If you are still not impressed with S24 Ultra, you can watch this video, which is one of the prototype designs of Fold6. Its middle frame, flat bottom and radian are exactly the same as the design… pic.twitter.com/knhBs3m7hN

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2023