El Galaxy S24 Ultra podría tener un marco más grueso que el Galaxy S10

Durante estos días, los rumores sobre el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra han ido revelando cierta polémica por el diseño de la pantalla del móvil. Y es que las filtraciones que vienen de la mano de fuentes que ya han acertado antes, apuntan a que el dispositivo tendrá un marco grueso junto a una pantalla plana, distanciándose del diseño del Galaxy S23.

Se trata de una noticia que no le agrada a muchos, y que podría representar un retroceso de parte de Samsung. Después de todo, es un detalle que le restaría milímetros a la pantalla del móvil, algo no muy deseable que digamos.

According to the available data, the width of the S24 Ultra bezel (middle frame bezel + screen bezel) has broken a new record, reaching 3.42mm, which is about the same as the Galaxy A54.

Left: 3.42mm, Right: 3.42mm. Top: 3.0mm. Bottom 3.0mm (if symmetrical)

The screen-to-body… pic.twitter.com/ncUONRrJnE

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 23, 2023