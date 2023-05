Samsung deja de brindar soporte a estos 3 móviles y 3 tablets

De todas las compañías de móviles con Android que se conocen, Samsung destaca por varias cosas. Entre ellas, ofrecer el mayor tiempo de soporte para sus modelos que se conoce hasta ahora. Antes de que el año pasado se comprometieran a ofrecer 5 años de soporte para sus móviles a partir del lanzamiento, ya tenían una cantidad de tiempo aceptable con 4 años.

Y justamente es ahora que varios modelos de ese entonces por fin han cumplido los 4 años de soporte y dejarán de recibir el respaldo de Samsung en forma de actualizaciones de seguridad. Se trata tanto de móviles como de tablets que tuvieron su momento de brillar durante el año 2019.

Estos 3 móviles y 3 tablets se quedan sin el soporte de Samsung

Samsung ya no le brindará soporte ni actualizaciones de seguridad al software de los siguientes móviles y tablets listados.

Sin embargo, esto no implica que a partir de ahora los dispositivos dejarán de funcionar o no valdrá la pena conservarlos. En realidad, todavía pueden mantenerse funcionando sin problemas, así no continúen recibiendo actualizaciones de seguridad ni de software. Los únicos inconvenientes que pudieran presentarse en el futuro serían posibles problemas de rendimiento en estas terminales, así como de batería.

En cuanto a las aplicaciones que pueden correr, tampoco hay problemas, pues al tener Android 11 como sistema operativo, son capaces de ser compatibles con casi cualquier app actual. En la actualidad, son dispositivos todavía decentes, aunque han empezado a quedarse atrás con las novedades de hoy en día.

No son móviles ni tablets que soporten la red 5G, por ejemplo, y más adelante continuarán perdiendo novedades. Dependerá de las necesidades de sus usuarios si valdrá la pena conservarlos o decidir dar el salto a modelos más recientes.

Fuente | Gizmochina