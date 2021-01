Una de las sorpresas más gratas del año pasado fue la plataforma Quibi, una especie de Netflix de series de 10 minutos. Lastimosamente, cerró 7 meses después de su lanzamiento pese a su original propuesta y a su catálogo de series cuanto menos interesante. De hecho, tras el cierre de la plataforma, todos nos quedamos pensando a dónde va a parar todo su contenido original que es genial y vale la pena recuperar.

Pues bien, The Wall Street Journal publicó un artículo hace unos días donde revelan que los responsables de Quibi están en conversaciones avanzadas con Roku (fabricante de dispositivos y apps para el streaming de contenido) para venderles los derechos de todas sus series.

Ojo, que quede claro que Roku no pretende comprar Quibi (la plataforma), sino sus series (el contenido), lo cual es muy diferente. Eso significa que la marca Quibi no volverá a la vida, pero sí su contenido que es prácticamente su alma. Acompáñanos a conocer más detalles de esta interesante noticia que podría hacer que los dispositivos Roku se vuelvan mucho más atractivos.

Roku potenciará sus dispositivos de streaming con el contenido de Quibi

Roku es conocido por sus populares dispositivos para reproducir servicios de streaming como Netflix o sus propias bibliotecas de contenidos. Sin embargo, esta empresa no produce ni posee ningún contenido y no tienen planes para hacerlo. Así pues, se espera que la compra del contenido original de Quibi solo sea para dar a los usuarios de dispositivos Roku un beneficio extra gratuito por usar el hardware de la compañía.

Eso sí, aún no sabe a ciencia cierta qué es lo que pretende hacer Roku con el contenido de Quibi. De hecho, el medio que filtró esta noticia no pudo confirmar el posible precio de venta de los contenidos de Quibi y aclaró que es probable que no lleguen a un acuerdo. Y es que, meses atrás, también se mencionó la posibilidad de vender Quibi a otras empresas del sector como Amazon, Disney o incluso Google, pero no se llegó a nada.

Por si no las conoces, las series de Quibi son bastante peculiares, ya que duran muy poco y no están grabadas con el típico formato de cine. Están pensadas para ser consumidas de forma rápida desde el móvil en forma vertical 9:16, aunque también se pueden ver en horizontal. La duración de los capítulos de estas series es de 10 minutos o menos, por lo que son perfectos para matar esos cortos espacios de tiempo libre que tienes mientras haces una cosa y otra.

Si te interesa saber más, aquí tienes un análisis que hicimos a Quibi cuando lo probamos. Además, en caso de que quieras enterarte de qué tipo de contenido podrían recibir los Roku pronto, pincha el siguiente enlace para conocer las 5 mejores series que se podían ver en Quibi.