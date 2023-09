Los Redmi Note 13, Note 13 Pro y Note 13 Pro+ ya son oficiales, pero esto no ha hecho más que comenzar. Xiaomi lanzó un total de 9 modelos distintos de la serie Redmi Note 12 y se espera que hagan lo mismo con la nueva generación. El simple hecho de que en la web oficial de la marca se puntualice que el Redmi Note 13 es «5G» es una clara señal de que pronto lanzarán una versión con solo 4G.

Además, ahora Xiaomiui ha detectado en el Mi Code los primeros rastros del Redmi Note 13R Pro, el sucesor del Redmi Note 12R Pro. Igualmente, el filtrador Kacper Skrzypek confirmó en su cuenta de X que este nuevo modelo de la serie Redmi Note 13 está en camino y podría llegar al mercado global. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta ahora del Redmi Note 13R Pro.

De acuerdo a lo descubierto en el Mi Code, el Redmi Note 13R Pro tiene los números de modelo «2311FRAFDC» y «2312FRAFDI«. ¿Por qué dos códigos? Puede que representen variaciones del dispositivo dirigidas a diferentes mercados. No es raro que esto ocurra.

Pero lo más interesante que revela el Mi Code es el nombre en clave «gold_a» que indica que el dispositivo es principalmente una versión renombrada del Redmi Note 13 5G. Y es que el nombre en clave del Note 13 5G es «gold», por lo que lo más probable es que existan muy pocas diferencias entre ambos.

Redmi Note 13 5G will have the rebrand in China, Redmi Note 13R Pro with 64 Mpx camera. It may be also available globally. India very likely will get both 13 5G and 13R Pro (although IDK the second variant will have the same name as in China)

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) September 21, 2023