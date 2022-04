Redmi Note 12 todos los detalles filtrados hasta ahora

Xiaomi quiere repetir este año el éxito de los Redmi Note 11 y está haciendo todo para lograrlo. Los sucesores de esta serie de móviles de gama media son de los más esperados del 2022 y, afortunadamente, parece que su presentación está más cerca de lo que parece.

Se han revelado nuevos detalles de los Redmi Note 12 y 12 Pro que confirman lo que ya nos esperábamos: serán los nuevos reyes de la gama media. ¿Quieres conocer las características que se han filtrado de estos móviles? Pues quédate con nosotros para descubrirlas.

TENAA, el organismo chino encargado de la certificación de dispositivos inteligentes, acaba de publicar la ficha técnica de los próximos dos nuevos terminales de la serie de gama media por excelencia: los Redmi Note 12. Pues bien, en la imagen que dejamos arriba se puede ver que dichos móviles fueron certificados con los números de modelo 22041216C y 22041216UC.

Además, se confirma que ambas versiones llevarán pantallas de 6,6 pulgadas, probablemente de tipo AMOLED al igual que sus predecesores. Asimismo, otra de las características ya confirmadas es la autonomía de estos terminales. Según TENAA, estos terminales llevarán baterías de 4300 mAh y 4980 mAh en la versión Pro.

Y… ¿Su diseño? Pues todo parece indicar que tendrán un estilo similar al de los Redmi Note 11, aunque un reconocido filtrador de Xiaomi ha publicado la siguiente imagen que nos hacen dudar un poco sobre el diseño de estos terminales.

According to some sources Redmi Note 12 series coming in Q2 2022 in china (Exclusive)#Redmi #RedmiNote12series pic.twitter.com/BD0o4q0Hms

— Sahil Karoul (@KaroulSahil) November 28, 2021