Realme está convirtiéndose en un referente a la hora de comprar toda clase de gadgets. Si bien es cierto que la firma se ha dado a conocer gracias a su catálogo de teléfonos, cuya relación calidad precio se ha convertido en un dolor de cabeza para Xiaomi y otras marcas, cada vez ofrecen más productos. Hace poco te hablamos del Realme Watch 2 Pro y ahora le toca el turno a la primera tablet de Realme.

Sí, has leído bien: Realme está trabajando en su primera tablet, que podría llamarse Realme Pad. Además, cabe destacar que no estamos hablando de un rumor o una filtración, sino que ha sido la propia compañía quién ha confirmado que está trabajando en una tablet.

De momento apenas tenemos información sobre esta enigmática tablet de la firma asiática, pero sí que podemos confirmar su existencia gracias a un par de mensajes publicados en Twitter.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668

— Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) June 9, 2021