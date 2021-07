A pesar de que los tiempos de gloria de PUBG quedaron en el pasado, la compañía desarrolladora detrás de este juego sigue intentando recuperar lo que le quitó Fortnite, Call of Duty: Warzone y Free Fire.

Como si se tratara de una medida desesperada, la versión de PUBG para PC sería totalmente gratuita dentro de muy poco. Según los rumores que se dieron a conocer en varios portales en Internet, el salto al modo “Free to Play” sería prácticamente inminente.

Gracias a un conocido dataminer (PlayerIGN) se ha descubierto información sobre PUGB que aún no salido a la luz de forma oficial. Este usuario que ha desencriptado archivos e información de la versión de PC de PUBG, asegura que “van a monitorizar la respuesta de los jugadores cuando PUBG sea gratuito durante la primera semana del mes de agosto”.

Leak:

PUBG wants to go free-to-play.

They’re going to track player responses in a F2P week that’s happening next month.

Keep in mind, PUBG originally wanted to go F2P in 2019; but didn’t get the player response they wanted att from 2019’s F2P test.

— PlayerIGN (@PlayerIGN) July 24, 2021