El Galaxy S20 es uno de los teléfonos más esperados del año. Sin duda alguna, su llegada está causando mucho revuelo en el mercado. Y en esta oportunidad, se filtran los precios de todos los Galaxy S20 por error.

El precio de la nueva bestia ha sido filtrado en varios sitios. Nada de esto ha sido confirmado por Samsung, pero todo apunta a que estos son los precios oficiales con los que llegará el Galaxy S20.

Okay, last price update from me:

Confirmed via source from Samsung

Galaxy S20 US pricing 👇

S20 – $999

S20+ – $1,199

S20 Ultra – $1,399

You still buying one?

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 4, 2020