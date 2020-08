Desde la red social Reddit se ha publicado un post en donde un minero de datos ha revelado que el popular juego de realidad aumentada Pokémon Go, podría estar preparando una especie suscripción de pago, servicio que al parecer podría no caer muy bien en la comunidad.

Si bien esto no es una novedad en el mundillo de los videojuegos, tanto en móviles como en consolas, la compañía encargada del desarrollo de Pokémon GO había estado un tanto rehacía a incluir este servicio durante el último tiempo. De igual forma, algo parece haber cambiado, ya que Niantic estaría preparando todo para añadir una suscripción de pago opcional.

La última versión del APK de Pokémon GO filtra esta información

Hasta ahora, la estrategia de Niantic con Pokémon GO es ofrecer consumibles y recursos desde la tienda que integra el juego. Si bien estos elementos le dejan enormes ganancias por día, parece que la compañía quiere rascar más dinero del bolsillo de los usuarios.

Según lo que han podido descubrir los usuarios en la última versión del APK de Pokémon GO, el juego incluye una función oculta en la se observa una especie de suscripción de pago opcional. Esta suscripción en cuestión les permitiría a los usuarios disfrutar de numerosas ventajas que aún se desconocen.

Por último, pero no por eso menos importante, no se ha podido saber cuál sería el costo que tendría esta suscripción, aunque algunos usuarios han confirmado que han podido ver dentro de los datos del APK que este servicio llegaría a costar unos 5 dólares por mes, algo que desde aquí no podemos confirmar.