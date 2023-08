¿Alguna vez has intentado desbloquear tu móvil bajo la lluvia o con las manos mojadas? Puede ser una tarea titánica, porque el panel táctil comienza a identificar toques falsos por doquier. Sin embargo, parece que esto ya no será un problema, si tienes un OnePlus Ace 2 Pro.

OnePlus presentó su tecnología ‘Rainwater Touch Control’, que te permitirá usar tu smartphone bajo la lluvia sin problema. Llegará junto a su nuevo móvil para China, el OnePlus Ace 2 Pro y probablemente la veremos en otros dispositivos de gama alta más adelante.

¿Lluvia? ¿Niebla? ¿Manos mojadas? La pantalla de este OnePlus no tendrá problema

Hasta ahora, los smartphones siguen teniendo muchos problemas para utilizarlos bajo la lluvia o en condiciones muy húmedas. Aquellos con protección IP de alto nivel no sufren porque alguna gota pueda colarse al interior y dañar sus componentes. Sin embargo, las pantallas táctiles siguen quedando prácticamente inutilizables cuando se mojan, pues no registran para nada bien los toques. Sí, basta con secarlas para que todo vuelva a funcionar, pero ¿y si no puedes hacerlo en ese momento?

OnePlus detectó que ahí había un problema por el que muchos usuarios pasamos en algún momento, así que decidió actuar. ¿Qué hizo? Meterse al laboratorio y desarrollar Rainwater Touch Control, una tecnología que permite usar el móvil bajo la lluvia y que la pantalla táctil no falle para nada.

Puedes ver el resultado en el vídeo que te dejamos arriba, donde OnePlus compara a su Ace 2 Pro contra el iPhone 14 Pro y le deja en ridículo. La prueba primero se hace en un ambiente que simula un día lluvioso y el dispositivo de OnePlus se desbloquea y permite atender llamadas al primer intento, mientras que el de Apple requiere varios.

Luego se lleva la misma prueba a un entorno que simula la niebla y el resultado es similar: el Ace 2 Pro se puede utilizar sin problema, mientras que el iPhone mostró claros problemas de precisión táctil.

¿Cómo es que OnePlus logró esto? Claramente, no van a explicar todos sus secretos, pero mencionaron lo siguiente en Weibo: se valen de un chip de pantalla personalizado y tres nuevos algoritmos táctiles. Estos últimos son capaces de detectar cuando el toque viene desde una gota de agua y no desde tu dedo, para así actuar en consecuencia.

Muchas de las especificaciones oficiales del OnePlus Ace 2 Pro ya fueron adelantadas por su fabricante

Junto al vídeo anterior que muestra el funcionamiento de Rainwater Touch Control, OnePlus también adelantó los primeros datos oficiales del Ace 2 Pro. Este será el primer móvil de la compañía en llevar esta tecnología y estas serían sus especificaciones según la información oficial y algunos rumores adicionales:

Pantalla AMOLED de 6,74” con resolución de 2772 x 1240 píxeles, tasa de refresco de 120 Hz , HDR10+, brillo máximo de 1600 nits y Rainwater Touch Control.

con resolución de 2772 x 1240 píxeles, , HDR10+, brillo máximo de 1600 nits y Rainwater Touch Control. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740.

con gráfica Adreno 740. Hasta 24 GB de RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0.

y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. Triple cámara trasera de 50 MP (Sony IMX890 con OIS) + 8 MP + 2 MP.

de 50 MP (Sony IMX890 con OIS) + 8 MP + 2 MP. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 150 W .

. Sistema operativo Android 13 con ColorOS 13.1.

con ColorOS 13.1. Extras como conector de infrarrojos, altavoces estéreo y Alert Slider.

Como es de esperar, el Ace 2 Pro será un móvil exclusivo para el mercado asiático se lanzará el 16 de agosto en China. A menos que algún revendedor lo importe, no se verá en España bajo ese nombre. ¿Podría ser un futuro OnePlus 12R para el mercado global? Sí, pero eso lo sabremos más adelante, luego de presentarse el OnePlus 12.