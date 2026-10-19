One UI 9 tiene apenas unos meses entre nosotros y todavía faltan varios más para una nueva iteración de la capa de personalización de Samsung. Sin embargo, la firma surcoreana no para y, aunque Android 18 todavía no existe, ya están trabajando en lo que será One UI 10.

Rumores apuntan a que One UI 10 será un gran rediseño, incluso mayor que el que significó One UI 7 en su momento. ¿Qué tanto? Todavía no sabemos todos los detalles, ni siquiera hay información oficial, pero será tan importante que One UI 10 podría pasar a llamarse Galaxy OS.

Galaxy OS es la graduación de One UI 10 a ‘sistema operativo’, Samsung está siguiendo los pasos de Xiaomi y Huawei

Siguiendo los pasos de Xiaomi con HyperOS y Huawei con HarmonyOS, un rumor apunta a que Samsung hará lo propio al convertir a One UI en algo más que una capa de personalización.

La información viene desde la cuenta en X (antes Twitter) de Ice Universe, uno de los filtradores más importantes y certeros del mundo móvil. En la publicación asegura que una fuente independiente le ha confirmado que «One UI 10 traerá cambios significativos, sin precedentes en su naturaleza».

Mientras, otros filtradores de la comunidad se unieron a la ola de rumores sugiriendo que One UI 10 podría llegar también con un nuevo nombre: Galaxy OS.

No es una información oficial, pues Samsung no ha confirmado nada, pero sería una decisión inteligente. Primero, porque otras marcas ya lo han hecho con éxito; segundo, porque el sufijo ‘OS’ apunta hacia un gran cambio, hacia una plataforma mucho más completa y una reestructuración profunda. Vamos, que un sistema operativo (OS) se siente más grande y robusto que una simple capa de personalización.

Ahora, sí, Galaxy OS / One UI 10 seguiría funcionando sobre Android, específicamente sobre Android 18, pero tendrá una personalidad propia.

Y si llegase a ser cierto todo esto, Galaxy OS sería el cuatro rebranding de la interfaz de Samsung para Android. ¿Por qué? Porque la generación original fue TouchWiz (2008 – 2016), le siguió Samsung Experience (2016 – 2018), actualmente es One UI (2018 – 2026) y Galaxy OS sería la nueva (2027 en adelante).

Pero ¿qué cambios podrían ser tan grandes como para justificar un cambio de nombre?

Samsung integraría la IA en One UI 10 / Galaxy OS como no lo ha hecho antes y buscaría fortalecer la interconectividad de dispositivos

Aunque no hay información oficial alguna sobre este rebranding y gran rediseño, los rumores afirman que será radical.

Por un lado, el rediseño cambiaría la forma en que los usuarios interactúan con las aplicaciones gracias a una nueva interfaz contextual, reduciendo con ello los toques de pantalla, acelerando la navegación y simplificando tareas. Por ejemplo, si tienes agendado un viaje en tu calendario, desde ahí mismo podrás obtener detalles como el estado de tu vuelo, a donde debes dirigirte, tus correos con los boletos, cómo va tu check in y demás. Todo sin salir del calendario.

La IA sería clave en todo este proceso, así que Galaxy OS / One UI 10 tendrá una integración completísima con este tipo de herramientas.

Además, la nueva capa de personalización integrará mejoras en el modo escritorio de los móviles y tablets, así como una mejor interconectividad entre dispositivos Samsung. Esto último es similar a lo que ya hacen Xiaomi y Huawei, donde todos sus dispositivos forman parte de un mismo ecosistema y pueden comunicarse entre ellos fácilmente y de forma muy completa.

Ahora, no todos los rumores sobre esta nueva interfaz son positivos. Algunos señalan que Samsung pondrá detrás de un muro de pago sus herramientas de IA más avanzadas, lo mismo con la capacidad de integración de apps de terceros a este tipo de funcionalidades.

Este modelo, de ser cierto, permitirá que Samsung monetice aquellos servicios de IA que más recursos consumen, dejando gratis funciones esenciales de IA. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué pasará con los dispositivos que tienen chips más potentes? Muchos se venden como capaces de ejecutar modelos de lenguaje de forma local, entonces ¿por qué pagar extra si el dispositivo que ya pagaste está haciendo el trabajo? En fin, probablemente sea una medida muy criticada si llega a ser real.

¿Cuándo se lanzará One UI 10 / Galaxy OS?

Como venimos diciendo desde el inicio, One UI 10 / Galaxy OS todavía no son realidad. Samsung no ha anunciado nada sobre esta actualización, aunque Ice Universe se moja las manos diciendo que llegará a mediados de 2027, que funcionará sobre Android 18 (esperable) y debutará con los Galaxy Z Fold9 y Z Flip9.

¿Qué piensas sobre estos rumores? ¿Qué cambios introducirías tú en One UI? ¿Te gusta que la IA se integre tanto en tu día a día?