Nuevo móvil de Motorola aparece en una imagen filtrada y se ve genial

Moto está recuperando terreno en el mercado de teléfonos inteligentes con una serie de lanzamientos recientes. La marca había estado perdiendo cuota de mercado en los últimos años, pero parece estar en camino de recuperarse. Un ejemplo de ello son los móviles Moto G54 5G y Moto G84 5G, que han sido bien recibidos por los consumidores. Además, la serie Motorola Edge 40, que se lanzó recientemente en India, es una señal de que Moto está apuntando a la gama alta del mercado.

La marca ahora trae una nueva sorpresa. Un próximo móvil que ha sido filtrado por el informante confiable Evan Blass, el cual compartió recientemente en la red social X (anteriormente Twitter) el diseño del dispositivo Motorola XT-2417. Por ahora, no se ha revelado el nombre del smartphone, pero la filtración confirma que el dispositivo contará con una configuración de cámara trasera dual similar al teléfono inteligente OPPO Find X3 Pro.

Model number here is XT-2417. Camera bump reminds me of the Find X3 Pro somewhat. https://t.co/700SrywTE7

— Evan Blass (@evleaks) September 20, 2023